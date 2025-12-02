Orbán Viktor Washingtonban és Moszkvában is biztosította a rezsicsökkentést megalapozó orosz energiahordozók importját – jelentette ki Németh Szilárd

A brüsszeli bürokraták teljes és időtlen embargót hirdettek az orosz energiahordozókra, és tovább akarják folytatni a háborút, tovább akarják finanszírozni a velejéig korrupt Ukrajnát – írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos Facebook-bejegyzésében.

Németh Szilárd bejegyzése szerint Donald Trump amerikai elnök igazi szövetségesként, barátként megértette és elfogadta, hogy Magyarországon – földrajzi helyzetünknél fogva – az orosz földgáz és kőolaj nélkül lehetetlen a magyar gazdaság és a családok biztonságos és megfizethető energiaellátása. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a kölcsönös tiszteletet és a békés gazdasági együttműködést szem előtt tartva biztosította a magyar miniszterelnököt a hosszú távú szerződések teljesítéséről – írta a politikus.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: „A brüsszeli bürokraták viszont tovább akarják folytatni a háborút, tovább akarják finanszírozni a velejéig korrupt Ukrajnát”; illetve teljes és időtlen embargót hirdettek az orosz energiahordozókra.

„Mi nem akarjuk, hogy a pénzünk a fronton kössön ki, mi tűzszünetet és békekötést akarunk, és a jövőben is fenn akarjuk tartani a rezsivédelmet”

– emelte ki Németh Szilárd, aki azt írta: ami sikerült Washingtonban és Moszkvában, azért meg fogunk küzdeni Brüsszelben is!

„Megvédtük a rezsicsökkentést! Magyarországon a legolcsóbb az energia.”

Kép forrása: Facebook/Németh Szilárd hivatalos oldala

Kiemelt kép: Németh Szilárd, a Fidesz képviselője (Fotó: MTI/Kovács Attila)