Orbán Viktor: A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz

2025.12.02. 06:16

„Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz” – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon, miközben arra is utalt, hogy jól ismeri a Tisza Párt legfőbb gazdaságpolitikai szakemberét.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta:

„Nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel”.

Orbán Viktor hozzátette: ismeri a  Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusát, aki egy bankár, az Ersténél dolgozik (ezzel Kármán Andrásra utalt a kormányfő).

„Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni, ennek a lenyomata ez itt” – mondta a kormányfő a videóban.

A Tisza Párthoz köthető dokumentumot hétfőn publikálta teljes terjedelmében az Index. A Mandineren Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó nem sokkal később már elemzést írt annak következményeiről.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

