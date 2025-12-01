Listeria baktériummal szennyezett halakat kellett visszahívni a boltokból – figyelmeztetett az NFKH

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt halászati termékeket hívott vissza a Metro Kereskedelmi Kft., mivel az általa forgalmazott termékekben hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a visszahívás valamennyi forgalomban lévő 100 és 500 grammos Metro Chef füstölt lazac, 200 és 1000 grammos Aro füstölt lazac, 1 kilogrammos Aro fagyasztott füstölt lazac, 200 grammos fokhagymás garnélarák olajban, valamint 100 grammos füstölt tonhal filé termékre vonatkozik.

A termékeket az Ocean Fish S. R. L. gyártja. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy aki vásárolt a visszahívott termékekből, és az még nála van, ne fogyassza el.

A Listeria baktérium a környezetünkben általánosan jelen lévő baktérium, amely élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz.

Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának.

A liszteriózist az általános tünetek – láz, hányás, hasmenés, fejfájás – alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki.

