Átvette 250. repülőgépét a Wizz Air

Bemutatta 250. repülőgépét a Wizz Air Budapesten – közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a légitársaság célja, hogy hosszabb távon 500-ra emelje gépeinek számát.

A légitársaság flottája Airbus A320 és A321 típusú repülőgépekből áll, a gépek 70 százaléka új típusú technológiát képvisel.

Legutóbbi üzleti jelentésükben azt írták: az idén szeptember 30-án 243, egy évvel korábban 224 gépből állt a Wizz Air-flotta.

Legutóbbi budapesti sajtótájékoztatóján Váradi József vezérigazgató azt mondta:

a Wizz Air növekedési pályán van, járataik mintegy ezer útvonalon közlekednek, 200-nál több célállomást érnek el több mint 40 országban.

Várakozásaik szerint az idén várhatóan 72 millió utast szállítanak, a cég növekedésének központja Kelet-Közép-Európa, ahol az utóbbi időben több stratégiai bázist is nyitottak – tette hozzá.

A társaság a 2025-ös pénzügyi évében 63,4 millió utast szállított. Az idén szeptember 30-ával zárult első üzleti félévben 36,5 millió utasuk volt, 9,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A féléves jelentés szerint teljes bevételük az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékkal, 3,342 milliárd euróra nőtt. Adózás utáni eredményük 2,6 százalékkal, 323,5 millió euróra emelkedett. Az üzemi nyereségük 25,8 százalékos bővüléssel meghaladta a 432 millió eurót.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)