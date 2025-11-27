Szijjártó Péter bejelentette, a Mol jelentősen növeli a kőolajtermékek exportját Szerbiába

„Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában, ezért a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetését követően aláhúzta, hogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiaellátása biztosításában, és ezért természetesen Szerbia is számíthat Magyarország támogatására most, amikor kihívásokkal néz szembe ezen a téren.

Hangsúlyozta, hogy hazánk minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásnak garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább fokozni a szállítását Szerbiába.

„November hónapban a Mol a kétszeresére növelte a beszállítását Szerbiába. Decemberben ezt tovább növeli, így az év utolsó hónapjában 2,5-szeresére növeli a Mol a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását”

– tudatta.

Ennek kapcsán rámutatott, hogy a vállalat százhalombattai finomítójában történt októberi tűzeset nem érinti az erre vonatkozó terveket. „A Mol a szállítások tekintetében minden hangszeren játszik (…) Közúton, vasúton és a folyami szállítást igénybe véve is folyamatos a szállítás Szerbiába” – tájékoztatott.

Majd arról számolt be, hogy az első vasúti szállítást már lebonyolították, s már készítik elő a másodikat, emellett folyamatos a szállítás a Dunán keresztül is. „Itt javaslatokat tettem miniszter asszonynak arra, hogy milyen intézkedéseket tudna hozni a szerb kormány annak érdekében, hogy még rugalmasabban tudjon eljárni a Mol, még könnyebben és kiszámíthatóbban tudja hozni a kőolajtermékeket” – mondta.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte a tanulságok levonását a történtekből, és az egyik ilyen, hogy mindent meg kell tenni azoknak a brüsszeli kezdeményezéseknek a megakadályozása érdekében, amelyek célja bizonyos energiaszállítási útvonalak bezárása, ugyanis ez láthatóan súlyos kihívásokat okoz. Szavai szerint a másik főbb tanulság, hogy villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket, és az ehhez szükség strukturális változtatásokról már egyeztettek is a felek.

„Készek vagyunk napokon belül meghozni azokat a döntéseket, amelyek nyomán jelentős mértékben felgyorsítjuk a magyar–szerb kőolajvezeték megépítését””

– erősítette meg a tárcavezető.

Továbbá emlékeztetett, hogy hasonló helyzetben voltak a két ország közötti földgázvezeték építésekor, „amikor mindenki kiröhögött, a szakemberek lesajnáltak minket, azt mondták, hogy nem értünk ehhez az egészhez, hát nem kell ide semmilyen vezeték, az üres lesz”.

„És évekig valóban üres is volt a vezeték, de ha nem építettük volna meg, akkor most Szlovákia ellátása nem lenne lehetséges. Az ukránok elzárták a tranzitot, s Szlovákia ellátása Szerbián és Magyarországon keresztül zajlik”

– fejtette ki.

„Most ugyanezt mondják, hogy nem kell megépíteni a vezetéket. De meg kell építeni, hiszen a mostani helyzet világosan mutatja, hogy az energiaszállítási infrastruktúra egy stratégiai kérdés (.) Minél több vezeték van, minél fejlettebb az energiaszállítási infrastruktúránk, annál kevésbé kerülhetünk bajba” – szögezte le. A miniszter ezután részletesebben kitért az orosz energiaimport ellehetetlenítését szolgáló REPowerEU csomagra, amellyel „Brüsszel egy óriási kalapáccsal éppen szétverné az európai energiabiztonságot”.

„Brüsszelnek ez az erőszakos nyomulása azt jelentené, hogy Magyarország az eddigi két kőolajvezeték helyett egy kőolajvezetékre kellene, hogy alapozza a kőolajellátását”

– vélekedett, hozzátéve, hogy épp Szerbia a legjobb példa arra, hogy ez milyen kiszolgáltatott helyzetet eredményezne.

„A Mol növeli a szállítását, hogy Szerbiában ne legyen probléma az üzemanyag-ellátással. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében politikailag, jogilag, mindenhogy, hogy megakadályozzuk újabb szállítási útvonalak lezárását a REPowerEU nevű brüsszeli förmedvénnyel, valamint előkészítjük a magyar-szerb kőolajvezetéknek a megépítését” – összegzett.

Kritikus napok következnek Szerbiában

Mint írtuk, Szerbiának szerdáig van ideje arra, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító. Alekszandar Vucsics szerb államfő arról is beszélt, hogy az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel esedékes szerdai találkozón felajánlja Szerbia részvételét Paks II-ben, valamint más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak az országa számá.

Az ország egyetlen nagy finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a horvát Janaf vállalat közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése lehet. Az orosz többségi tulajdonban lévő Szerbiai Kőolajipari Vállalatal szemben – a január óta történt többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók.

