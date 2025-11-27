Nagy Márton elmondta, mekkora gazdasági növekedést vár a kormány jövőre

Elmondta: a háború és a német gazdaság visszaesése miatt kormányzati lépésekre volt szükség megvédeni a lakosságot és a vállalkozásokat a negatív követkeményektől. Hozzátette: a magyar gazdaság szorosan integrált az európai és a német gazdaságba, utóbbi három éve recesszióval, míg az EU versenyképességi problémákkal küzd.
A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.
Kiemelte: a fogyasztásvezérelt növekedés rövid távon kívánatos, mert ellensúlyozza a külső kereslet gyengülését és segíti a hazai vállalkozókat, hosszabb távon azonban a beruházásvezérelt modell a cél.
A hírhedt Bokros-csomag eltörpül amellett, ami most készül a magyarok pénztárcája ellen – a Tisza-tervről jelent meg elemzés a Mandineren
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó hasonlította össze a Tisza Párt tervezetét a hírhedt Bokros-csomaggal, és részletezte, milyen következményekkel járnának Magyar Péterék megszorító intézkedései.
Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter újságírók kérdéseire válaszol a Soproni Gazdasági Fórum előtt 2025. november 20-án (Fotó: MTI/Filep István)