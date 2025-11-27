Megvan a forrás, ezer kilométer vasúti pálya felújítása kezdődhet meg – jelentette be Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy „megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása”. Lázár János tájékoztatása szerint az Európai Beruházási Bank végre befogadta a magyar hitelkérelmet. A tárcavezető bejegyzésének a „Honvédők vs. árulók 1:0!” címet adta és azt írta:
„eredményesebben védtük a nemzeti érdeket, mint ahogy az ellendrukkerek támadták”.
„Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – tette hozzá a miniszter, aki azt is tudatta, hogy
a következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasúti infrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is.
„A vágány mellett tessék vigyázni: indul a munka!” – írta a bejegyzés végén Lázár János.
Kiemelt kép forrása: Lázár János Facebook-oldala
