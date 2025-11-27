Lélektani határ a demográfiában: 9,5 millió alá csökkent Magyarország népességének a száma

A legfrissebb demográfiai adatok szerint 9,5 millió fő alá csökkent Magyarország lakossága – derült ki a KSH adataiból.

Mint írtuk, a KSH előzetes adatai szerint – amelyeket az MTI ismertetett – 2025 októberében 5979 gyermek született, és 10 333-an haltak meg. Ezzel ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,8 halálozás jutott októberben. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké pedig 6,8 százalékkal mérséklődött.

A KSH részletes gyorsjelentésében arról is írtak, hogy idén január és október közt összesen 60 304 gyerek született és 102 748-an haltak meg.

Ez 42 ezres népességfogyást jelent, ami viszont októberben azt is eredményezte, hogy Magyarország lakossága – 1952 óta most először – 9,5 millió fő alá esett.

A KSH által most közölt szám még csak előzetes adat (a kivándorlás-bevándorlás különbsége még változtathat ezen), de a korábbi tendenciákat látva nem valószínű, hogy olyan mértékű módosítás történne, ami 9,5 fölé emelné a népesség.

Az adatok közt jelzésértékű az 5979 fős születésszám: ez 10 százalékos csökkenés a tavaly októberhez képest. Ezzel párhuzamosan az egy nőre jutó átlagos születésszámot mutató teljes termékenységi arányszám 1,39-ről 1,31-re esett vissza. Pozitívum viszont, hogy a halálozási oldalon szintén látható némi csökkenés a tavaly októberhez képest, bár ennek mértéke arányaiban kisebb a születéseknél látható visszaesésnél.

Kiemelt kép: egy kéthetes csecsemõ, amint ágyában fekszik Budapesten 2012. szeptember 16-án. MTI Fotó: Virágvölgyi István.