Lehúzza a rolót a Hervis, Magyarországról és Romániából is kivonulnak

Szerző: hirado.hu
2025.11.26. 17:07

Gazdaság

| Szerző: hirado.hu
Eladja magyarországi és romániai leányvállalatait az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc, a Hervis.

Az ausztriai székhelyű Hervis Sport- und Modegesellschaft – amely a Spar Austria tulajdonában áll – az MTI szerint kedden közölte, hogy az üzleteket és a munkavállalókat a brit Frasers Group veszi át tőlük.

A brit cég a kartelljogi engedélyek megszerzését követően átveszi tőlük a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) annak 29 üzletével is.

Emellett a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) is átveszik annak 49 üzletével.

A Frasers Group szintén megerősítette egy közleményben, hogy az üzletek mellett a munkavállalókat átveszik. A magyarországi és romániai érdekeltségekért fizetett vételárat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Tavaly a Hervis csoport Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában lévő 227 üzletével több mint 490 millió eurónyi bruttó árbevételt ért el, azonban a mérlegük veszteséges maradt: a 2024-es üzleti évben 43 millió euró volt a mínuszuk.

Kiemelt kép: sportcipők a Hervis Mammut sportszer- és sportruházati üzletben a megnyitója napján a fővárosi Mammut II bevásárlóközpontban 2018. február 14-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán.

