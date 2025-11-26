70 millió eurós uniós támogatással épül meg egy elektromos töltőhálózat, amely Magyarországra is kiterjed

Az E.ON Drive Infrastructure (EDRI), a Voltix és a GreenWay 70,3 millió euró uniós támogatással kezdheti meg Európa egyik legnagyobb megawattos töltőhálózatának kiépítését; a rendszer 2028-ra 55 stratégiai helyszínen – köztük Magyarországon is – összesen 330 töltőponttal szolgálja majd ki a kontinens közúti áruszállítását – közölte az EDRI szerdán az MTI-vel.

A legalább 1 megawatt teljesítményű töltőknek kulcsszerepük lesz az európai nehézgépjármű-flotta villamosításában és a hosszú távú közlekedési dekarbonizáció felgyorsításában – jelezte a társaság. A közleményben ismertették:

a megawattos töltési technológia az elektromos teherautók számára olyan töltési időt, hatótávot és üzemeltetési költségszintet tesz elérhetővé, amely valódi alternatívává teszi ezeket a járműveket a dízelüzemű járművekkel szemben.

A projekt ütemezése szerint 2028 őszéig Európa legfontosabb közlekedési folyosóin 330 nagy teljesítményű, legalább 1 megawatt kapacitású töltőpont létesül.

A hálózat 55 stratégiai helyszínt ölel fel Németországtól és Ausztriától kezdve Spanyolországon és Franciaországon át egészen Svédországig, Lengyelországig és Magyarországig.

Minden állomáson legalább négy töltőpont működik majd, a szolgáltatás pedig a nap 24 órájában elérhető lesz, egyszerű fizetési megoldásokkal és roamingtámogatással.

Az E.ON Grouphoz tartozó E.ON Drive Infrastructure jelenleg több mint 8300 nyilvános töltőpontot üzemeltet 11 európai országban, köztük Magyarországon is. A Voltix a VINCI Concessions vállalata, olyan nyilvános töltőállomásokat fejleszt, amelyek kifejezetten tehergépjárművek számára készülnek. A GreenWay 4802 elektromos töltőpontot üzemeltet több mint 1400 helyszínen Lengyelországban, Szlovákiában és Horvátországban.

Kiemelt kép: elektromos hajtású jármûvet töltenek a fõvárosban az V. kerületi Károly körúton, az erre a célra kialakított e-töltõállomásnál. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre.