A szakértő kifejtette, mennyi pénzt vehetett ki eddig az ukrajnai háború a magyar családok zsebéből

Sokan érzik úgy, hogy az orosz–ukrán háború az elmúlt években számottevően befolyásolta a magyar gazdaságot, még ha ennek pontos mértéke kevésbé is ismert a nagyközönség számára. A Kontextus Cash Talk gazdasági műsorában Hoppál Hunor vendégeként Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője ismertette azokat a számításokat, amelyek a háború gazdasági hatásait próbálják összefoglalni.

Hortay Olivér elmondta, hogy a sok közvetett tényező miatt nehéz teljesen pontos összképet adni, de a Századvég egy modellszámítást végzett a rendelkezésre álló adatok alapján – írja a Mandiner. A becslés szerint 2024 végéig a háború összesen 9100 milliárd forintos kárt okozott Magyarországnak.

A hatalmas összeget a szakértő ezután részletesen lebontotta:

körülbelül 6000 milliárd forint az energiaárak jelentős emelkedése és a drágább energiaimport következménye;

nagyjából 2000 milliárd forint a megemelkedett kamatszintek hatása, mivel az inflációs környezetre reagálva a jegybankok szigorítottak, ami növelte az államadósság finanszírozási költségeit;

közel 1000 milliárd forint veszteség az exportpiacok szűküléséhez köthető.

A szakértő arra is kitért, mit jelenthet mindez a mindennapi élet szintjén.

A teljes összeg háztartásokra lebontva körülbelül 2,2 millió forintos terhet jelent egy átlagos magyar család számára.

Ez az a nagyságrend, amely különböző kiadásoknál – például megtakarításoknál, felújításoknál vagy szabadidős költéseknél – érezhetően megjelenhet.

Hortay Olivér úgy látja, egy esetleges békekötés a gazdasági folyamatokra is gyorsan hatna, mivel a piacok sokszor pszichológiai alapon reagálnak, ugyanis már a béketárgyalások lehetőségének hírére is javultak bizonyos tőkepiaci mutatók. Amíg azonban a nemzetközi gazdasági bizonytalanság, a blokkosodás és a szankciós környezet fennmarad, addig ezek a hatások továbbra is terhelhetik a magyar gazdaságot és háztartásokat.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)