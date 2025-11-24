Tőzsdére lép az MBH Bank, kedd reggeltől bárki vásárolhat a részvényeikből

Nyilvános értékesítésre bocsátja az MBH Bank Nyrt. a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3848 forintos áron – hangzott el a bank hétfői budapesti sajtótájékoztatóján, ahol bejelentették, hogy kedd reggeltől lehet megvásárolni a részvényeket a magyar tőzsdén.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese ismertette:

a lakossági részvényigénylés november 25-én reggel 8 órakor indul és december 12-én délben zárul.

A végleges értékesítési ár és az ez alapján megállapított lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg – közölte.

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója elmondta: mintegy 22 millió 580 ezer részvényt kínálnak értékesítésre a lakossági és az intézményi befektetőknek. Az intézményi befektetők december 10-étől december 12-én 12 óráig vehetnek részt a részvényigénylésben – jelezte.

A lakossági befektetők részvényenként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,

a tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezményt kapnak – tette hozzá.

Az Index beszámolója szerint Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a sajtótájékoztatón arra is emlékeztetett: négy évvel ezelőtt mutatták be stratégiájukat, és most érkeztek el ahhoz a fontos lépéshez, hogy kilépjenek a tőzsdére, és aktív szereplőivé váljanak a tőkepiacnak. Mint mondta,

kőbe vésett céljuk volt, hogy 2025-ben – a tőkepiaci lehetőségeknek megfelelően – megtegyék ezt a lépést. Szavai szerint sikerült a banknak olyan tőke- és likviditáspozícióban is erős állapotot felépíteni, ami a magyar piacon kiemelkedő és egyedülálló. „A jövőbeni növekedést ezzel meg tudjuk alapozni, és végre is tudjuk hajtani” – mondta. Szerinte az elmúlt évek működésének nagy üzenete az ügyfelek felé, hogy az ígéreteiket betartják, amit vállalnak, azt teljesítik.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László