Másfél éves csúcson a forint, kifizetődik a szigorú monetáris politika

Gyengült ugyan kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, azonban a minap másfél éve nem látott csúcsra ért.

Az eurót reggel hét órakor 381,68 forinton jegyezték az előző esti 381,51 forint után, a dollár jegyzése 331,40 forintra ment fel 330,59 forintról, a svájci franké pedig 410,91-re 410,84 forintról.

A forint az előző nap viszonylag nagy erősödést ért el,

a mostanihoz hasonló szinten az eurót legutóbb 2024 januárjában jegyezték.

Az év eleje óta a forint 7,3 százalék nyereségre tett szert az euró, 16,6 százalékosra a dollár és 6,2 százalékosra a svájci frank ellenében. Szerdán, magyar idő szerint este tízkor a forint az euróval szemben 381,5-nél, a dollárral szemben 331-nél járt – számolt be a Portfolio még aznap.

A lap hozzáteszi:

a befektetők azt árazhatják be ezzel, hogy a jegybank továbbra is elkötelezett a szigorú monetáris politika mellett, amely az infláció várható esése mellett sem nyúl majd a magas alapkamathoz a következő hónapokban.

A forint erősödésére Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is reagált Facebook-oldalán. „Emlékszem az előző kampányra, amikor kitört a háború, és energiaválság kezdte gyötörni Európát” – írta bejegyzése elején a politikus.

„Eltelt majd négy év, és 382-es árfolyamra ébredtünk”

– fűzte hozzá.

Szentkirályi Alexandra kontextusba helyezte a forint árfolyamának változását:

2022-ben, akkori árfolyamon, 900 euró volt a nettó magyar átlagbér, most, a jelenlegi árfolyamon, 1250 euró.

Ez három év alatt 39 százalékos, euróban számolt magyar béremelkedés.

Szerinte a bérfejlődés annak volt köszönhető, hogy Magyarország kimaradtunk a háborúból, nem engedett a szankciós nyomásnak, és a kormány megvédte Magyarország energiaellátását, nem Magyarország engedte be Ukrajnát az EU-ba, a kormány nem emelt adót és nem a családokat büntette Brüsszel háborús politikája miatt, hanem a bankoktól és a nagy multiktól szedte be a szükséges pénzt, valamint árréscsökkentéssel védekezett hazánk az áremelkedések ellen.

„Elégedetlenkedni mindenkinek saját joga. De azt be kell látnunk: Orbán Viktor nélkül jóval kevesebb lenne minden magyar zsebében”

– írta, majd hozzátette: „Brüsszel még mindig háborúzni akar, még mindig fel akarja venni Ukrajnát az Unióba, még mindig meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, és még mindig egy hozzá hű bábkormányt akar a nyakunkba ültetni.”

„Hallgassunk az eszünkre!”

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

A kiemelt kép illusztráció.