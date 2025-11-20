A megfizethetőbb budapesti kerületek felé fordulnak a fiatalok – közölte a Duna House

A budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban, a XIII. kerület továbbra is toronymagasan vezeti a népszerűségi listát, Zugló és Újbuda holtversenyben követik. Új fejlemény, hogy a középkategóriás, jobb ár-érték arányú kerületek előretörnek, miközben a klasszikusan drágább budai lokációkban mérséklődött az érdeklődés, a folyamatot az Otthon Start program és az Airbnb-korlátozások együttes hatása erősíti – közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben kiemelte, az Otthon Start program nemcsak élénkítette a piacot, hanem a fővárosban átalakította a kerületi preferenciákat is,

a fiatalok és az első lakásukat vásárlók egyre inkább a megfizethetőbb, élhetőbb kerületek felé fordulnak, ahol stabilabb a kínálat és reálisabbak az árak.

Ismertették, hogy a Duna House adatai alapján a XIII. kerület toronymagasan vezeti a népszerűségi listát, az érdeklődők 22,6 százaléka jelölte meg célterületként, míg Zugló és Újbuda holtversenyben követi 18,5-18,5 százalékos aránnyal.

A középkategóriás, jobb ár-érték arányú kerületek előretörése egyértelmű, a VI. kerületben az érdeklődés 12,5 százalékról 15,4 százalékra, a VII. kerületben pedig 14 százalékról 16 százalékra nőtt egy év alatt.

Megjegyezték, ezzel szemben a klasszikusan drágább budai lokációkban mérséklődés látszik, a II. kerületben az érdeklődők aránya 18,6 százalékról 15,2 százalékra, a XII. kerületben pedig 16 százalékról 14 százalékra csökkent. Az I. kerület stabil maradt 8,4 százalékon, ami jól mutatja, hogy a prémiumlokációk iránti kereslet nem tűnt el, csak kissé mérséklődött.

Az elemzés szerint a külsőbb kerületekben ezzel szemben nőtt a kereslet, például a XIX. kerületben 6,6 százalékról 9 százalékra, a XX. kerületben 5 százalékról 7 százalékra, míg a XXIII. kerületben 2 százalékról 3,4 százalékra emelkedett az érdeklődők aránya.

A közleményben kitértek arra, hogy az elmúlt időszakban Terézváros után már Erzsébetváros is szigorította a rövid távú lakáskiadás szabályait.

A szeptemberben életbe lépett rendelet értelmében új engedélyt lakóépületben már nem lehet szerezni, így a jövőben a VII. kerületben nem nyílhatnak új airbnb-s lakások. A már működő engedélyek érvényben maradnak, de a kínálat bővülése gyakorlatilag megszűnik.

Terézváros példája jól mutatja a várható hatásokat, a tiltást követően az ingatlanárak csökkenni kezdtek, és a Kúria döntése megerősítette, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás. Ez a befektetési célú vásárlások visszaszorulását vetíti előre, miközben a saját célra vásárló fiatalok számára kedvezőbb feltételek alakulhatnak ki – írták a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)