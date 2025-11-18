Megérkeztek a friss adatok: közel 10 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset tavalyhoz képest

2025 szeptemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkereset 475 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó átlagkereset 10, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit – közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A jelentés szerint a nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 568 700, a nettó kereset mediánértéke 397 400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Az idén szeptemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 660 400 forint volt, ami 9,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 656 300, a költségvetésben 664 200, a nonprofit szektorban 689 200 forintot tett ki, 8,6 és 11,2, illetve 10,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset szeptemberben 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 568 700 forintot ért el, ami 10,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 397 400 forintot tett ki, 11,1 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Január-szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 200 forint, a nettó átlagkeresete 476 000 forint volt.

A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

Cél, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden az MTI-vel közölte, hogy a kormányban azért dolgoznak, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében.

A tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja, de a kormány, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére, következetesen a béke pártján áll.

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül, ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna és a háború támogatása, valamint a bankadó és a multik különadójának csökkentése vagy kivezetése – emelte ki. Helyette „brutális többkulcsos jövedelemadóemeléssel” sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – tette hozzá.

Kifejtette, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a bruttó átlagkereset 687 100 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,5 százalékos, azaz közel 65 ezer forintos növekedést jelent.

Szeptemberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt – közölte.

A Tiszával ellentétben a kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre: 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek, mindezek mellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is – írta az államtitkár.

Czomba Sándor úgy folytatta, hogy a kormány a családok mellett a hazai kkv-kat is kiemelten támogatja, ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint.

A kormány a kkv-k megerősítésével a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést – áll a közleményben.

