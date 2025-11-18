Egy friss kutatás szerint egyre több cégnél alkalmaznak mesterségesintelligencia-ügynököket

Az MTI-nek küldött keddi közleményben kiemelik:
a korábbi technológiákkal ellentétben az MI-ügynökök nem csupán működtetendő eszközök vagy utasításra váró asszisztensek.
Egyre inkább önálló csapattársként viselkednek, több lépésből álló folyamatokat hajtanak végre, és közben alkalmazkodnak. Figyelemre méltó, hogy a 116 országban, 21 iparág több mint kétezer vezetőjének megkérdezésével készített kutatás szerint a megkérdezett vezetők 76 százaléka inkább munkatársként, mint eszközként tekint „rájuk”.
Az MI-ügynökök elterjedésének hatásaként a vezetők 45 százaléka a középvezetői, 29 százaléka pedig a belépő szintű pozíciók számának csökkenésével számol.
A kutatás alapján az MI-vel együtt dolgozó munkavállók 95 százaléka szerint az MI pozitívan hat a munkahelyi elégedettségére.
Az MI-ügynökök ugyan egyre több cég életében jelennek meg, de eddig csak kevés szervezet dolgozta ki azokat a kereteket, amelyek szükségesek lennének a munkafolyamatok, irányítási modellek, befektetési tervek és tehetségstratégiák újratervezéséhez, hogy lépést tartsanak ezzel a példátlan változással – hívta fel a figyelmet a BCG.

az MI-ügynököt használó cégek vezetőinek 58 százaléka irányítási struktúraváltozásokkal számol a következő három évben, és úgy gondolják, hogy ez idő alatt közel háromszorosára nő az MI-rendszerek döntéshozatali hatásköre.
A nemzetközi tanácsadó BCG több mint 50 országban van jelen, 1997 óta Magyarországon is. A BCG árbevétele 2024-ben 13,5 milliárd dollár volt, világszerte 33 ezer dolgozót foglalkoztat.
