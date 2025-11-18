Egy friss kutatás szerint egyre több cégnél alkalmaznak mesterségesintelligencia-ügynököket

A mesterséges intelligenciát (MI) alkalmazó cégek 35 százaléka már kísérletezik az önálló tervezésre, cselekvésre és tanulásra képes MI-ügynökök alkalmazásával, és további 44 százalék a közeljövőben tervezi MI-ügynök bevezetését – derül ki az MIT Sloan Management Review üzleti folyóirat és a Boston Consulting Group tanácsadó cég friss, nemzetközi kutatásából.

Az MTI-nek küldött keddi közleményben kiemelik:

a korábbi technológiákkal ellentétben az MI-ügynökök nem csupán működtetendő eszközök vagy utasításra váró asszisztensek.

Egyre inkább önálló csapattársként viselkednek, több lépésből álló folyamatokat hajtanak végre, és közben alkalmazkodnak. Figyelemre méltó, hogy a 116 országban, 21 iparág több mint kétezer vezetőjének megkérdezésével készített kutatás szerint a megkérdezett vezetők 76 százaléka inkább munkatársként, mint eszközként tekint „rájuk”.

Az MI-ügynökök elterjedésének hatásaként a vezetők 45 százaléka a középvezetői, 29 százaléka pedig a belépő szintű pozíciók számának csökkenésével számol.

A kutatás alapján az MI-vel együtt dolgozó munkavállók 95 százaléka szerint az MI pozitívan hat a munkahelyi elégedettségére.

Az MI-ügynökök ugyan egyre több cég életében jelennek meg, de eddig csak kevés szervezet dolgozta ki azokat a kereteket, amelyek szükségesek lennének a munkafolyamatok, irányítási modellek, befektetési tervek és tehetségstratégiák újratervezéséhez, hogy lépést tartsanak ezzel a példátlan változással – hívta fel a figyelmet a BCG.

A kutatás szerint

az MI-ügynököt használó cégek vezetőinek 58 százaléka irányítási struktúraváltozásokkal számol a következő három évben, és úgy gondolják, hogy ez idő alatt közel háromszorosára nő az MI-rendszerek döntéshozatali hatásköre.

A nemzetközi tanácsadó BCG több mint 50 országban van jelen, 1997 óta Magyarországon is. A BCG árbevétele 2024-ben 13,5 milliárd dollár volt, világszerte 33 ezer dolgozót foglalkoztat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Daniel Irungu)