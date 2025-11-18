Baktérium jelenléte miatt halászati termékeket hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelmi hatóság

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes baktérium (liszteriózis kórokozója) jelenlétét mutatták ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel.

A Spar a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve elővigyázatosságból a román gyártó által előállított valamennyi termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról döntött. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, így megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi – közölték.

A visszahívott áruk tételes listája (Kép forrása: NKFH)

Az érintett nyolcféle, különböző kiszerelésű termék között megtalálható norvég füstölt lazacfilé, marinált lazac, friss lazacfilé citrommal, friss lazacfilé tarkaborsos keverékkel, előfőzött garnélarák, füstölt, szeletelt lazacpisztrángfilé, valamint tenger gyümölcsei koktél, a visszahívásban valamennyi forgalomban lévő tétel érintett. Az érintett termékek adatai a hatóság honlapján olvashatók. Azt kérik, hogy aki ezeket a tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ocean Fish S. R. L. gyártó által előállított termékek más kereskedelmi egységekben is megvásárolhatók lehetnek, ezek feltárása folyamatban van.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: NKFH)