Szijjártó Péter: A folyosókon odajönnek hozzánk, hogy próbáljuk már megakadályozni a szankciókat

„A magyar emberek megnyugodhatnak, nem lesz háromszoros energiaár karácsonyra” – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter az orosz energiaszankciók alól kapott mentességünk kapcsán.

„A magyar emberek megnyugodhatnak a washingtoni találkozó óta, hiszen az ország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredménye rendben van. Nem lesz háromszoros az energiaár karácsonyra, mint ahogy lett volna, hogyha a miniszterelnök nem tud megállapodni az amerikai elnökkel” – mondta Szijjártó Péter, amikor egy mai sajtótájékoztatón az orosz energiaszankciók alóli mentességről kérdeztük, hogy hivatalosan mikor foglalják írásba.

A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal is hangsúlyozta: „a lényeg, hogy az amerikai elnök és a miniszterelnök megállapodott. Az amerikai elnök azt mondta „rendben van”, lehetőséget kaptunk a mentességre a szankciós intézkedések alól, „s hogy technikailag ezt hogy fogjuk végrehajtani”, és hogy ezt hivatalosan, formálisan le kell írni egy szankciós intézkedésben a Külföldi Vagyonelemeket Ellenőrző Irodának (OFAC) az egy másik, másodlagos kérdés” – jelentette ki.

A nap folyamán, még a sajtótájékoztató előtt a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel írta ki a Facebook oldalára: „Hamarosan Magyarország hivatalos, írott formában is megkapja az amerikai szankciómentességet, amellyel kapcsolatban az elmúlt héten számos ellentmondás jelent meg. Ezt szeretném tisztázni. Az ilyen engedélyeket az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC nevű szerv adja ki. Az amerikai gyakorlat szerint ezeket a licenceket évente felülvizsgálják, ezért formálisan mindig csak egyéves időtartamra adják ki – még akkor is, ha politikai szinten ennél hosszabb távú szándék húzódik mögöttük.”

Ezért fordulhat elő, hogy ellentmondásosnak tűnő nyilatkozatok jelennek meg: papíron lehet, hogy egyéves időkorlát szerepel majd, de Orbán Viktor és Donald Trump politikai megállapodást kötöttek arról, hogy amíg ők a két ország vezetői, ezt automatikusan meghosszabbítják — magyarul valójában nincs időkorlát – posztolta Deák Dániel.

„Óriási képmutatás van Európában”

Az energiaszállítások kapcsán Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón arról is beszélt: „óriási képmutatás van Európában, mert a folyosókon mind odajönnek hozzánk és mondják, hogy valahogy próbáljuk már megakadályozni a szankciókat, mert az ő gazdaságukat is lábon, tüdőn, szíven lövik ezzel” – árulta el a miniszter.

Azt is hozzátette: „úgyhogy abban biztosak lehetnek, hogy amikor mi elintézünk egy-egy energiaszankciónál új mentesítést, – vagy felszólalunk a teljesen őrült energia korlátozások ellen Európában -, akkor azért jó néhányan nagyon örülnek ennek, csak nem merik mondani”.

Szijjártó Péter az elhalasztott amerikai-orosz békecsúccsal kapcsolatos kérdésünkre a mai sajtótájékoztatón azt mondta:„ mi készen vagyunk rá, s amint jelzik az időpontot az amerikaiak és az oroszok, nagy tisztelettel és örömmel látjuk őket. Örülünk annak, hogy Magyarország békepárti külpolitikája egybehangzóan megtiszteltetésnek örvend a szélrózsa minden irányában. Hiszen mind Keleten, mind Nyugaton világosan látják, hogy Magyarország egy békepárti ország, és alkalmasnak tartják arra, hogy egy ilyen békecsúcsot itt megrendezzenek” – hangoztatta a miniszter.

