Szijjártó: Az Európai Bírósághoz fordulunk, ha Brüsszel „csalással áterőlteti” a szankciókat

„Ez egy óriási nagy csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló, mivel a szankciók uniós elfogadása egyhangúságot követel meg” – jelentette ki Szijjártó Péter a közmédia kérdésére arról, hogy az Európai Unióban arra készülnek: minősített többséggel döntenek az orosz energiahordozók használatát tiltó szankciókról.

„Természetesen az Európai Bírósághoz fogunk fordulni, hogy ha az Európai Unió áterőlteti az orosz energiahordozók vásárlásának megtiltására vonatkozó szabályozást. Ugyanis ez a szabályozás egy nagy csalással készül, mert ez tartalmában egy szankciós intézkedés, – hiszen megtiltja az orosz anyagi gondozók használatát – de szankciókat egyhangúsággal lehet elfogadni” – nyilatkozta Szijjártó Péter egy mai sajtótájékoztatón az MTVA kérdésére.

A külgazdasági és külügyminiszter munkatársunk kérdésére kifejtette: „mivel pontosan tudják, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogadják el ezt az intézkedést – mert az alapvetően veszélyezteti az energiaellátásuk biztonságát -, ezért csalással, az európai szabályok szégyentelen felrúgásával azt egy kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák, és ezért minősített többséggel akarják elfogadtatni”

Szijjártó Péter megismételte, hogy „ez egy óriási nagy csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló – mivel a uniós elfogadása egyhangúságot követel meg.”A bíróság előtt támadja meg a magyar kormány, amennyiben elfogadásra kerül ez a szabály – erősítette meg a miniszter.

Emlékeztetett, hogy az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés, de az Unió működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy az egyes tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak, “és pont”. Ez a tervezett szabályozás “ennek az európai szabálynak is a durva megsértése és felrúgása” – jelentette ki Szijjártó Péter.

A hírek már szeptember végén arról szóltak, hogy Európai Unió kidolgozott egy módszert, amellyel megkerülheti Magyarország álláspontját, és csökkentheti az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításával kapcsolatos magyar vétó kockázatát.

Most az European Interest számolt be róla, hogy a magyar kormány az Európai Bíróság elé tervezi vinni az uniós döntést, ha ellehetetlenítenék, hogy Magyarország 2027 után is vásárolhasson energiaforrásokat Oroszországtól. Orbán Viktor miniszterelnök szerint Brüsszel a kereskedelmi szabályok megváltoztatásával megpróbálja megkerülni, hogy élhessen a vétójogával.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)