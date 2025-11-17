Az NGM államtitkára szerint jó lett volna, ha a bankok önként magasabb extraprofit-hozzájárulást tesznek

Szabados Richárd államtitkár az MTVA kérdésére azt mondta a bankadó duplázásáról: az a profitemelkedés, ami az elmúlt két évben a bankok esetében tapasztalható volt, indokol egyfajta hozzájárulást a közterhekhez. Nincs időpont, hogy az NGM tárgyalna a Magyar Bankszövetséggel.

„A bankszövetség már nyilatkozott a saját részéről, hogy meglepetésként érte a kormány döntése a bankadó, az extraprofitadó megduplázásáról. Azok után a számok után, amelyek nyilvánosak – és minden piaci szereplő ismeri ezeket –, nagy meglepetés nem érhette őket” – mondta a közmédia kérdésére egy mai háttérbeszélgetésen a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kkv-ért felelős államtitkára.

Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkár és Szabados Richárd, valamint Balog Ádám MKIK-alelnök azt követően tartott háttérbeszélgetést, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek MKIK-elnök bejelentettek és aláírtak egy, a kisvállalkozások adó- és adminisztrációs terheit könnyítő 11 pontos megállapodást. Az is kiderült: nem emelik a benzin jövedéki adóját januártól.

A háttérbeszélgetésen Szabados Richárd az MTVA kérdésére úgy fogalmazott:

az a profitemelkedés, ami az elmúlt két évben a bankok esetében tapasztalható volt, „indokol egyfajta hozzájárulást” a közterhekhez. Az államtitkár szavaiból kiderült, jó lett volna, ha ezt a pénzintézetek önként megteszik.

Az is kiderült, hogy nincs olyan dátum, amikor leülnének a bankszövetséggel tárgyalni.

Szabados Richárd szerint a bankszektor magas adózás előtti eredménye indokolja a banki extraprofitadó emelését. A bankadóval kapcsolatos rendelet már meg is jelent, a duplázást a kormány már eldöntötte, az nem tárgyalási alap.

Azt már korábban megírtuk, hogy a bankadó duplázásából befolyó költségvetési bevételből a kis- és középvállalkozások (kkv-k) terheinek a csökkentését finanszírozza a kormány.

Kiemelt kép: Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)