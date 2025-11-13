Fontos döntést hozott a kormány a rezsicsökkentéssel kapcsolatban

A kormány befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat a 2026 év egészére – derült ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából.

A kormány szerdán tartott ülést, amelynek legfontosabb döntéseit a csütörtöki Kormányinfón ismertették. Azonban már a Magyar Közlöny szerda esti számában is megjelent több döntés.

Ezek egyike volt, hogy egy rendeletben a kormány felülírta a villamos energiáról szóló törvényt, és rögzítették:

a 2026-os évben nem emelkedhetnek a fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak.

A rendeletben kimondták, hogy a veszélyhelyzet miatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. §-ában foglaltaktól eltérően jövőre nem emelkedhetnek a lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak

A rendszerhasználati díj több tételből áll össze és az áramszámla részét képezi. Ilyen elem az átviteli díj, az elosztói forgalmi díj, valamint az elosztói alapdíj. Az első tétel 5 forint körüli összeg kWh-ként, míg a második költsége 17 forint körül van kWh-ként – jegyezte meg a Portfolio a rendelettel kapcsolatban. Viszonyításképp hozzátették azt is: a rezsicsökkentett áramár kWh-ként 37 forint körül van, erre jön rá a rendszerhasználati díj több tétele, ami tehát a kormány friss döntése értelmében 2026-ban változatlan marad.

Kiemelt kép: a Paksi Atomerõmû által megtermelt villamos energiát az országos hálózatba szállító magas feszültségû elektromos távvezetékek oszlopsorai az erõmû szomszédságában. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba.