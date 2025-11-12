Varga Mihály: A védőpajzsok soha nem a jelenről szólnak, hanem a jövőről

Az MNB elnöke a hirado.hu-nak az Orbán Viktor által a Trump-találkozó után bejelentett védőpajzsról azt nyilatkozta: „a védőpajzsok soha nem a jelenről szólnak, hanem a jövőről”, hogyha gazdasági konfliktus alakul ki, akkor rendelkezzünk kellőképpen védelemmel.”

„A védőpajzsok soha nem a jelenről szólnak, hanem a jövőről, arról, hogy ha a jövőben olyan gazdaságpolitikai, gazdasági vagy geopolitikai konfliktus alakul ki, ami hat egy országra, akkor rendelkezzünk kellőképpen védelemmel” – nyilatkozta Varga Mihály, az MNB elnöke a hirado.hu-nak, amikor az Orbán Viktor miniszterelnök által Washingtonban, a Trump-találkozó után a pénzügyi „védőpajzsról” szóló bejelentéstől kérdeztük.

Ez nem csak Magyarországra igaz, ez még olyan nagy országokra is igaz mint Franciaország, vagy akár az Egyesült Államok, ahol a hozamszintek megemelkedését láttuk – mondta az MNB elnöke munkatársunk kérdésére.

Varga Mihály azt is hangsúlyozta, hogy ilyen védőpajzsot mindig lehet építeni, “meg kell is”, jövőbeni fejlemények ellen. Magyarország ezt teszi, jelenleg nincs ilyenre szükségünk, de nem látunk előre, nem tudjuk, hogy milyen változások várhatók. Ezért erre fel kell készülni – nyilatkozta Varga Mihály a hirado.hu-nak.

Arról már beszámoltunk, hogy Orbán Viktor a washingtoni, a Donald Trumppal folytatott Fehér házi találkozója után a WizzAir fedélzetén újságírói kérdésekre azt mondta a védőpajzsról: ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, vagy az ország pénzügyi rendszerét, szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni”. „Ez nagyon fontos, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt Brüsszel!” – hangoztatta Orbán Viktor szombaton.

Akkor a miniszterelnök úgy fogalmazott, “így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben – ami az akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené – annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség”.

Rónai Egon Mérleg podcastjában pedig Orbán Viktor a védőpajzsról azt mondta hétfőn: “azt nem kell most lehívni, lehívhatjuk akkor, amikor akarjuk, és olyan formában, amilyenben akarjuk”. A miniszterelnök hangsúlyozta, vannak eszközök, amelyeket nemzeti bankok használnak egymás között a valutastabilizálás érdekében, és vannak eszközök, amelyeket a kormányok használnak, „az amerikai rendszer az ilyen, van a kormányzatnak is egy ilyen rendszere” – tette hozzá.

Mint mondta, ő abban állapodott meg az amerikai elnökkel – kezet is fogtak erre -, hogy “ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközt, amelyik épp alkalmas lesz abból a négy-ötből, ami ma nemzetközileg ismert, transzparens, közismert, használhatjuk, amire szükségünk van”. De előtte majd megint tárgyalnom kell az amerikai elnökkel – mondta a Mérlegben a miniszterelnök.

Orbán Viktor a tegnapi műsorban azt is elmondta: az a 10-20 milliárd dollár vagy euró, amire nekünk a stabilitás érdekében szükségünk lehet, „Amerikából nézve nem egy nagy összeg”.

Kiemelt kép: Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttmûködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. augusztus 25-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)