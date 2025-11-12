Nagy Márton döntött, nem fizettetnek plusz adót Budapesttel a Versenyképes Járások Program miatt

A Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a Versenyképes Járások Programba. A fővárosi önkormányzatnak nem kell fizetnie, bár több kerületi önkormányzatnak több száz millió összegeket kell átutalnia. De van néhány kisebb méretű település is, ahonnan százmilliók érkeznek be a közeljövőben.

A Magyar Közlönyben közzétett, Nagy Márton által jegyzett friss rendeletben szabályozták azt, hogy mekkora befizetési kötelezettség vár számos magyar önkormányzatra a helyi iparűzésiadó-bevételük (hipa) többlete után. Az elvonás a Versenyképes Járások Program részeként történik, melyet Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tavaly jelentett be. A kifizetéseket Nagy Márton rendelete határozta meg, a közigazgatásért és területfejlesztésért miniszterrel egyetértésben.

A nemzetgazdasági miniszter döntése szerint Budapestnek és más nagyobb városoknak nulla forintot kell fizetniük.

A Közlönyben szereplő adatok szerint Budapest mellett Pécsnek és Kecskemétnek sincs befizetési kötelezettsége – írta a Világgazdaság.

Ugyanakkor több fővárosi kerületi önkormányzatnak is jelentős összeget kell befizetnie a központi költségvetésbe:

I. kerület: 249 094 380 forint;

II. kerület: 439 406 725 forint;

V. kerület: 102 226 054 forint;

VII. kerület: 100 832 318 forint.

A fővárosi kerületek közül tehát a II. kerület a legnagyobb befizető, több mint 439 millió forinttal, ami jelzi, hogy a magasabb iparűzésiadó-bevételű területek komoly részvállalást kapnak a program finanszírozásából.

Ezen kívül van néhány meglepő név a listán, ugyanis több vidéki, kis lélekszámú településnek is tetemes összeget kell befizetnie, elsősorban a helyi ipari tevékenységek miatt:

Sellye: 376 457 826 forint;

Kétújfalu: 493 837 963 forint;

Királyegyháza: 307 034 887 forint.

Ezek a települések jellemzően ipari üzemeknek vagy gyáraknak adnak otthont, így adóbevételeik messze meghaladják a lakosságszámukból következő átlagot. A befizetések célja, hogy ezekből a többletekből a fejletlenebb térségek is részesülhessenek.

A legnagyobb összegű hozzájárulást pedig ezúttal Dunaharaszti fizeti, amelynek több mint 1,3 milliárd forintot kell átutalnia a program részeként.

Ez az összeg országos viszonylatban is kiemelkedő, és jól mutatja, hogy a Pest megyei iparváros az elmúlt években az ország egyik legerősebb helyi gazdaságává vált.

A Versenyképes Járások Program célja, hogy a fejlettebb, iparűzésiadó-bevétellel rendelkező önkormányzatok hozzájáruljanak a hátrányosabb helyzetű járások fejlesztéséhez. A program indoklása szerint az ilyen jellegű forráselosztás célja, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkenjenek, és a nagyobb ipari központok bevételeiből a fejlesztési források igazságosabban oszoljanak el.

