Nagy Márton bejelentést tett: ‘26-ban már a 14. havi nyugdíj egy heti részét fizethetik ki

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői háttérbeszélgetésen jelentette be gazdasági újságírók előtt: jelenleg azzal számol az NGM, hogy jövőre a 14. havi nyugdíjból egy heti részt fizet ki a kormány.

„Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz, a bevezetési rendjén dolgozunk még” – mondta el két hete a kormány ülése után egy Facebook videóban Orbán Viktor. Az ütemezésről részleteket akkor nem árult el a miniszterelnök.

Nagy Márton tegnap, egy gazdasági újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen arról ibeszélt: az elmúlt hónapokban a kormány új gazdaságpolitikai lépésekről döntött, amelyek nem szerepeltek a májusban benyújtott 2026-os költségvetésben. Ezek között – a Portfolio tudósítása szerint – a lakossági adócsökkentést, a vállalatoknak betervezett adócsökkentését, az Otthon Start programot, a kkv-nak szánt 3 százalékos hitel és a nyugdíjasoknak szánt plusz összegek kifizetését sorolta fel.

A nemzetgazdasági miniszter azt mondta: nem könnyű dolog megtalálni ezekre a fedezetet, és ezek miatt is lesz magasabb a költségvetés hiánya jövőre a tervezettnél. Nagy Márton ezen a ponton jelentette be: jelenleg azzal számol a minisztérium, hogy jövőre a 14. havi nyugdíjból egy heti részt fizet ki a kormány.

Munkatársunk kérdésére, hogy van-e már erről kormánydöntés, az NGM Kommunikációs főosztálya részéről nem tudtak többet közölni a hirado.hu-val, mint amit Nagy Márton miniszter a hétfői háttérbeszélgetésen elmondott.

Amennyiben ez így valósul meg, akkor a jövő év elején 150 milliárd forintos extra kiadás terheli majd meg az állami büdzsét, ugyanis a 14. havi nyugdíj teljes éves kiadása várhatóan 600 milliárd forint körül van – kalkulált cikkében a Portfolio.

Lázár János pendítette meg október közepén Kaposváron a 14. havi nyugdíjat

Mint ismert, Lázár János építési és közlekedési miniszter október közepén egy kaposvári fórumon beszélt arról, hogy „sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak”, ezen a helyzeten viszont szerinte nem úgy célszerű segíteni, hogy a kisebb nyugdíjakat nagyobb mértékben emelik. Mint akkor mondta, 2001-ben próbálkoztak ezzel, de „ez politikai nehézségeket és igazságtalanságérzetet okozott”.

Lázár János ott Kaposváron mondta ki először, hogy a valódi megoldás a 14. havi nyugdíj lenne.

„Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen” – jelentette ki Kaposváron a miniszter október 15-én.

