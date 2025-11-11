Az Otthon Start program áll az ingatlanpiaci dinamika átalakulása mögött

Az ingatlanok értékesítési ideje szinte minden szegmensben tovább rövidült októberben a Duna House legfrissebb elemzése szerint, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent – tájékoztatta az ingatlanközvetítő társaság kedden az MTI-t. Az ingatlanpiaci dinamika átalakulása mögött az Otthon Start program áll, amely nemcsak új vevői rétegeket aktivált, hanem a tranzakciós folyamatokat is felgyorsította.

Rámutattak: a piaci dinamika átalakulása mögött az Otthon Start program áll, amely nemcsak új vevői rétegeket aktivált, hanem a tranzakciós folyamatokat is felgyorsította. A vevők célzottabb keresése, gyorsabb döntések és kevesebb alku jellemzi a piacot – jelezte a közleményben Szegő Péter vezető elemző.

A panellakások kategóriája továbbra is a leggyorsabban értékesíthető ingatlantípus. Budapesten egy év alatt 70 napról 61 napra, vidéken 91 napról 71 napra csökkent az értékesítési idő. Budán 114 napról 80 napra, a belvárosban 114 napról 80 napra rövidült az értékesítési idő októberben. Vidéken átlagosan 106 napig voltak piacon a téglalakások, az egy évvel korábbi 150 nap helyett, különösen a jó állapotú, reálisan árazott lakások esetében látványos a rövidülés a Duna House tapasztalatai szerint.

A Duna House keresletindexe a csökkenő értékesítési idő ellenére októberben az előző hónaphoz képest 14 ponttal, 73 pontra esett, míg augusztusban 13 éves csúcson, 110 ponton állt az index. Az értékesítési idők jelenlegi rövidülése még a nyári-őszi keresleti csúcs utóhatása, de a keresletindex további csökkenésével ismét nőhet az ingatlanok eladási ideje – jegyezte meg Szegő Péter.

