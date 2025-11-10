Zöldebbé, élhetőbbé és ellenállóbbá válhatnak a települések az Energiaügyi Minisztérium szerint

Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei összehangolt, ökológiai és gazdasági szempontból is fenntartható válaszokat igényelnek. Ennek egyik leghatékonyabb eszközei a természetalapú megoldások. A települési környezetet érintő éghajlati, vízgazdálkodási és ökológiai kihívások természetalapú megoldásokkal történő kezelését ösztönzi a zöld-kék infrastruktúra fejlesztését támogató pályázat, amelyre 70 milliárd forintot fordít a kormány – jelentette be Gondola Csaba, körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkár az Energiaügyi Minisztérium hétfői közleményében.

Az államtitkár kiemelte: a pályázat célja, hogy növelje a települések alkalmazkodóképességét, erősítse a víz helyben tartását és támogassa az integrált, hosszú távú szemléletet a településfejlesztésben. Így azok zöldebbek, élhetőbbek és ellenállóbbak lehetnek az időjárási hatásokkal szemben. A KEHOP Plusz program felhívása 70 milliárd forint támogatást biztosít a magyar települések fejlesztésére. A program a települések vízkezelési és vízvisszatartási problémáinak helyi, fenntartható megoldását segíti elő, egyaránt csökkentve a belvíz- és aszálykockázatokat, valamint előmozdítva a természetes vízfolyások és zöldfelületek megőrzését.

Ismertették: pályázatot helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint konzorciumvezetőként az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nyújthatnak be a felhívásban foglaltak szerint. A pályázatok benyújtására 4 szakaszban, először 2026. január 12. és február 12. között lesz lehetőség. A fejlesztési elképzeléseket a benyújtást megelőzően kötelező egy úgynevezett tervzsűrihez véleményezésre megküldeni.

„A pályázat részletes felhívása és annak dokumentumai elérhetők a kormányzati pályázati portálon”

– hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Jánossy Gergely)