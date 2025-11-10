Szárnyal a forint Orbán Viktor és Donald Trump találkozója óta

Rekordmagasságokban a forint árfolyama azóta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban találkozott és számos gazdasági megállapodást kötött.

Napok óta csúcsrajár a nemzeti fizetőeszközünk, a forint. Már pusztán arra a hírre megkezdte az erősödését, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt Amerikában fogadja Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Az árfolyam aztán a találkozó napjára kétéves csúcsot döntött.

Az euróval szembeni árfolyam a 385 forintos szint alá süllyed, de ha az úgynevezett reáleffektív árfolyamot, vagyis az inflációs különbözetet is figyelembe vesszük, akkor kimondhatjuk, hogy tíz évvel ezelőtt volt ilyen erős az árfolyama. Jelenlegi árfolyamon mintegy 383 forintba kerül egy euró.

Gazdasági szakértők egyértelműsítik: a magas kamatszint mellett a pénteki amerikai–magyar tárgyalások pozitív várakozásai, valamint Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásai erőteljesen megtámogatták a magyar devizát.

Ráadásul a forint azóta is tudja tartani a dollárral és az euróval szemben elért a pozícióját.

Kiemelt kép: (MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)