Lázár János: Brüsszel Magyar Péterrel közösen sem tudja zsarolni Magyarországot, a magyarokat nem lehet megtérdepeltetni

„Brüsszel Magyar Péterrel közösen sem tudja zsarolni Magyarországot, a magyarokat nem lehet megtérdepeltetni” – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a hódmezővásárhelyi Rádió7 által sugárzott műsorban hétfő reggel. Lázár János szerint Magyarországnak barátai és szövetségesei vannak és a Trump-Orbán találkozó kapcsán a személyes bizalom és az adott szó felértékelődését hangsúlyozta.

Lázár János röviddel az Egyesült Államokból való hazatérését követően nyilatkozott a Csongrád-Csanád vármegyei városban, illetve nagyobb vonzáskörzetében, valamint az interneten sugárzott rádió adásában és egyebek között arról is tájékoztatott, hogy Washingtonban Orbán Viktor és Donald Trump megbeszélései mellett több más miniszterrel együtt ő is folytatott kétoldalú tárgyalásokat.

A tárcavezető értékelése szerint a hétvégi magyar-amerikai tárgyalások legfontosabb eredménye, hogy a magyar háztartások számára megmaradt az olcsó olaj és gáz.

„Ha nem sikerült volna beszélni, megállapodni az amerikaiakkal, akkor Magyarországon a háztartások energiával kapcsolatos kiadásai decembertől legalább a duplájára nőttek volna, mivel el kellett volna kezdeni felszámolni az oroszokkal kötött megállapodásokat” – mondta a miniszter, hozzáfűzve:

„Tény, hogy Magyarország egy energiafüggő, bizonyos mértékben kiszolgáltatott ország és ennek kapcsán nagyhatalmi térben kellett úgy egyensúlyozni, hogy pártállástól függetlenül minden magyar embert és háztartást képviseljünk és közben pedig megőrizzük a függetlenséget is.”

„Az amerikaiak ahhoz is hozzájárultak, hogy a jövőben a Paksi Atomerőmű segítségével magyar forrásból biztosítsuk Magyarország áramellátásának több mint 70 százalékát” – ismertette Lázár János, aki kitért arra is, hogy

Donald Trumpon az első pillanattól kezdve látni lehetett a megértést, a segítő szándékot.

Az amerikai elnök megértette, hogy tekintettel arra, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olaj a Barátság kőolajvezetéken, földgáz pedig a Török Áramlaton keresztül tud Magyarországra érkezni – közölte a miniszter.

Kiemelte, hogy Magyarország az orosz energiával kapcsolatos szankciók alóli mentességet idő és technikai korlát nélkül megkapta, az egyes sajtóorgánumokban elterjedő egy éves időkorlát szóba sem került. Hozzátette: egy olyan védőpajzsot sikerült kialakítani, amely mind katonai, mind technológiai, mind pénzügyi értelemben védelmet jelent Magyarország számára.

A miniszter leszögezte: az Amerikai Egyesült Államok nem fogja hagyni azt, hogy a magyar ellenzék, vagy éppenséggel Brüsszel megzsarolja Magyarországot pénzügyi értelemben.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Lázár János szerint ma az történik, hogy

Brüsszel a saját céljai és elvei érvényesítése érdekében, Magyar Péterrel közösen zsarolja Magyarországot: ha Magyarország nem térdel le, akkor nem kapjuk meg az EU-s pénzeket.

A miniszter megfogalmazása szerint erre az Egyesült Államok kormányának a „testtartása”, üzenete teljesen világos; „ha nincs brüsszeli pénz, akkor majd lesz amerikai. az amerikaiak adtak egy pénzügyi védőpajzsot is.”

Az európai bizottságnak azt kell látnia – folytatta Lázár János – hogy Magyarország „nem hagyja magát megtérdepeltetni”, kiváló kínai és amerikai kapcsolataink vannak és az EU-nak tudomásul kell vennie, hogy

„ha megzsarolnak bennünket, azt nem hagyjuk szó nélkül. tehát nem lehet a magyarokat megtérdepeltetni és nem lehet Magyarországot folyamatosan fenyegetni és zsarolni, mert vannak barátaink és vannak szövetségeseink.”

A miniszter Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozójával kapcsolatban arról beszélt, megdöbbentő volt azt látnia, hogy

milyen mértékű tisztelettel és megbecsüléssel van az elnök Orbán Viktor iránt és ez kölcsönös.

Lázár János szerint kifejezetten nem is a jó barátság a megfelelő kifejezés, a két vezető inkább személyes, bizalmi, egymás megértésére és egymás segítésére törekvő kapcsolatban van. A tárcavezető leszögezte, hogy Donald Trumpnak, aki egy üzletember és ezzel a háttérrel érkezett a Fehér Házba adott esetben egy kézfogás nagyon nagy jelentőséggel bír, vagyis felértékelődött a személyes bizalom és az adott szó.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

The Kyiv Independent: Orbán Viktor teljes szankciómentességet kapott az orosz olajra és gázra

A The Kyiv Independentben is beszámoltak Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójáról Washingtonban, ebben azt írták: az Egyesült Államok felmentést adott Magyarországnak az orosz olaj- és gázfelhasználásra kivetett szankciók alól. Október végén a Trump-kormányzat ugyan szankciókat vezetett be a Lukoil és a Rosneft orosz energiaóriások ellen, az amerikai elnök sajtókérdésekre válaszolva még arról beszélt a pénteki találkozó előtt: megfontolja, hogy Magyarországnak teljes mentességet adjon a szankciók alól. A washingtoni Orbán–Trump csúcson ez végül bekövetkezett, Magyarország megkapta a teljes mentességet.

