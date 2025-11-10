Kiderült, hogyan változnak az üzemanyagárak kedden

A Holtankoljak.hu ismertette, hogyan változnak kedden az üzemanyagárak.

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi esetében bruttó 2 forintos emelkedésről beszélünk, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal nő a beszerzési ár – írja a Holtankoljak.hu.

A portál szerint a hétvégi nagykerár emelés korlátozottan érvényesült a hazai kutakon, így a kiskereskedelmi átlagárak alig emelkedtek múlt hét óta, ezek a mai napon (2025.11.10-én) az alábbiak:

95-ös benzin: 577 forint/liter

gázolaj: 585 forint/liter

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)