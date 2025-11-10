A minisztérium közölte, 5 ezer vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos kkv-hitelt

„Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi-kártya-program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5 ezer igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett ”– közölte hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekordszintre emelve a hitelkeresletet. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024. októberi adathoz viszonyítva – összegezte a minisztérium.

A kormány azonban itt nem áll meg:

a hazai kkv-k beruházásainak támogatása, termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében megduplázza a Demján Sándor-tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindítja az 1+1 program második ütemét

– írták.

Emlékeztettek: a kormány október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kis- és középvállalkozói (kkv-) hitelt, amelynek hatására soha nem látott roham indult az új, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi-kártya-program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva.

A közlemény idézte Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárt, aki hangsúlyozta: a kormány által biztosított 3 százalékos támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat.

A fix 3 százalékos kkv hitel indulását követő

18 munkanap alatt 240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több mint eddig bármelyik hónapban.

Komoly eredmény az is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt. Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ-irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi adatot.

Az NGM hozzátette, abban is rekordot döntött a fix 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege. A friss igényléseknél a Széchenyi-kártya Max+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot – míg a korábbi hónapokban nem volt példa arra, hogy 52 millió forint fölötti összeget igényeltek volna a vállalkozások. A Széchenyi-kártya Max+ konstrukcióban az eddigi igénylések átlagos összege 45 millió forint volt, vagyis a vállalkozások a kamatcsökkentés hatására több mint 40 százalékkal magasabb hiteligényt támasztottak – közölte az NGM.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)