Másfél éves csúcsra ugrott a forint Orbán Viktor washingtoni tárgyalása után

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Fehér Házban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A tárgyalás híre kedvezően hatott a piacokra: a forint másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Egyesült Államokban járt, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt a Fehér Házban. A találkozó után a forint árfolyama jelentősen erősödött: pénteken záráskor 384,4 forintba került egy euró, míg a dollár árfolyama 335-ről 332,4-re csökkent.

Utoljára 2024 májusában fordult elő, hogy a magyar fizetőeszköz 385 alá erősödött az euróval szemben, így a mostani mozgás másfél éves csúcsot jelent.

A befektetők kedvezően fogadták a hírt a kormányfő és az amerikai elnök találkozójáról, ami láthatóan növelte a piaci bizalmat a forint iránt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)