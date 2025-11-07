Az elmúlt két hónap legizgalmasabb fejleményének nevezte az Otthon Start program elindítását az OTP vezérigazgató-helyettese

Az idei harmadik negyedévben folytatódott az OTP csoport sikeres menetelése, a menedzsment várakozásai szerint a pozitív folyamatok az utolsó negyedévben és jövőre is fennmaradnak – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese pénteken Budapesten sajtótájékoztatón, amelyen az OTP csoport 2025. első kilenc havi eredményeit ismertették. A vezérigzgató-helyettes az elmúlt két hónap legizgalmasabb fejleményének nevezte az Otthon Start program elindítását.

Az eredmények és folyamatok függvényében a bankcsoport nem látja indokoltnak a 2025-ös várakozások jelentős módosítását, a teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten viszont jelentősen meghaladhatja a tavalyi 9 százalékot – tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

A konszolidált adózás utáni eredmény, az egy összegben elkönyvelt, de teljes évre vonatkozó tételetek időarányos figyelembevételével az első kilenc hónapban 5 százalékkal 886 milliárd forintra nőtt, a harmadik negyedévben pedig 294 milliárd forintot ért el.

Az eredményt negatívan befolyásolták a magyarországi adóterhek, az OTP 111 milliárd forintnyi speciális tételt számolt el a január-szeptember közötti időszakra, ebből 94,3 milliárd forintot a magyarországi működésre, és 16,8 milliárd forintot a külföldi leánybankoknál, a speciális tételek időarányos elszámolása így 37 milliárd forintos különbséget jelentett az eredményben.

A magyar operáció teljesítménye nagyon pozitívan alakult idén, az adózási utáni eredmény, a speciális tételek időarányos korrekciója után a harmadik negyedévben 91 milliárd forintra nőtt, az első kilenc hónapban pedig 5 százalékkal 230 milliárd forintra emelkedett. A nettó kamatmarzs a tavalyi 2,84 százalékról 3,09 százalékra nőtt az év első kilenc hónapjában, ami azzal függ össze, hogy kezd eltűnni az extrém magas kamatkörnyezet-hatás, továbbá a marzsok javulását az egészéges hitel- és betétnövekedés is támogatta.

Az elmúlt két hónap legizgalmasabb fejleménye az Otthon Start program elindítása volt Bencsik László szerint. A jelzáloghitel-igénylések összege a júliusi 40 milliárd forintról szeptemberben 129 milliárd forint fölé emelkedtek, ebből 99 milliárd forintot tett ki az új, támogatott hitelkonstrukció. Az OTP-nél átlagosan 34 millió forintot igényeltek az ügyfelek, az átlagos igényelt futamidő 274 hónap volt.

A személyi kölcsönönök összege az első kilenc hónapban közel 40 százalékkal nőtt, a bank piaci részesedése a szegmensben 45,5 százalék volt, míg a babaváró hiteleteknél ez az arány 40 százalék fölött alakult.

A lakossági betéteknél is javult a bank piaci részesedése, (41,4 százalék), míg a lakossági megtakarítások piacán 28,7 százalék volt a piaci súlya augusztus végén. A kihelyezett munkáshitelek állománya az évi eleji 30 milliárd forintról 14 milliárd forintra csökkent a harmadik negyedévre, a bank ebben a szegmensben is piacvezető volt, 40 százalékkal. Kiemelte: a lakossági hitelezés pozitív tendenciái mellett az év legfontosabb változása a vállalati hitelpiaci fordulat volt, amelyet a támogatott hitelek és új konstrukciók is támogattak.

A vállalati hitelezés a 2023-2024-es stagnálás után az év eddigi szakaszában 5 százalékkal növekedett, az kkv- és mikrohitel-állomány pedig még ennél is nagyobb ütemben, 12 százalékkal bővült éves összehasonlításban.

Az OTP csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelek állományából 20,2 volt szeptember végén, ami 0,7 százalékpontos emelkedés 2024-hez képest.

A konszolidált teljesítő hitelállomány növekedése január és szeptember között meghaladta a tavalyi szintet 2293 milliárd forinttal, ebből a magyar operáció 509 milliárd forintot tett ki, az orosz leánybank 325 milliárd forintot. Kiegyensúlyozott növekedés jellemezte a külföldi leánybankokat – jegyezte meg Bencsik László. Kiemelte az ukrán leánybank teljesítményét, a hitelállomány éves szinten 19 százalékkal bővült, a fogyasztási hitelek állományváltozása pedig 56 százalék volt.

Úgy vélte, hogy a háború lezárása mind rövid, mind hosszú távon jelentős növekedési lehetőséget biztosítana a bankcsoportnak, a kockázati diszkontok eltűnésével, ami pozitívan hatna az árazásra. Az orosz operációban a cél, hogy az OTP csökkentse a kitettségét, ezt úgy tudja megtenni, hogy minél több osztalékot hoz ki.

Mint mondta, az OTP jól halad a kitűzött eredménycélok elérésében, a menedzsment nem látta indokoltnak érdemben módosítani a várakozásokon. A kockázati költségek némileg magasabban alakultak az év első kilenc hónapjában, ami az orosz és üzbég működéhez kapcsolódik, ugyanakkor a portfolió minősége (stage 3) ráta tavaly év végéhez képest javult.

Kitért arra is, hogy az éves ROE (sajáttőke-arányos megtérülés) január-szeptember között 22,7 százalék volt. A vállalat tőkemegfelelési és likviditási mutatói is jóval a szabályozói elvárások feletti szinten alakultak.

A vezérigazgató-helyettes beszámolt arról, hogy az OTP november 4-ig 88 milliárd forint értékben vásárolta vissza saját részvényeit.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy aktívan keresik az akvizíciós lehetőségeket, de nincs vásárlási kényszerben a bank, az idei évre várható 10 százalékos organikus hitelállomány bővülés is mutatja, hogy növekvő pályán tud maradni felvásárlások nélkül.

A péntek hajnalban megjelent gyorsjelentés szerint az OTP Bank konszolidált korrigált adózás utáni eredménye idén a harmadik negyedévi 326,090 milliárd forintos várakozások átlagát meghaladva 330,479 milliárd forint lett, ami megegyezik az előző negyedév eredményével, és 4 százalékkal haladja meg a bázis időszakit.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényeinek árfolyama egy éven belül 18 800 és 32 540 forint között változott. Pénteken a gyorsjelentés közzététele után a bankpapírral 32 170 forinton kereskedtek, ami 0,8 százalékkal alacsonyabb a csütörtöki záróértéknél.

Kiemelt kép: Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)