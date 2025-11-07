Amerikai fűtőelemek is érkezhetnek a paksi atomerőműbe a pénteki megállapodás értelmében

A várható magyar–amerikai atomenergetikai együttműködés évtizedekre szól, az a paksi atomerőmű-bővítés felgyorsítását is eredményezheti – mondta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az M1 aktuális csatornán péntek este.

A szakértőt nem sokkal Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni találkozója előtt kérdezték a várható fejleményekről.

Horváth József azt mondta, a két ország közötti energetikai együttműködés részeként várhatóan amerikai vállalatok kapcsolódnak be a Paks II digitalizálásába, irányítórendszerének felépítésébe, ez pedig várakozásai szerint nemcsak a hatékonyságot, hanem az építés felgyorsítását is jelentheti, továbbá azt, hogy

a paksi atomerőműbe amerikai fűtőelemek is érkezhetnek.

Kitért arra is, hogy kis moduláris atomerőművek épülhetnek a megállapodás részeként Magyarországon, és e „nagyon új és nagyon modern fejlesztéseket illetően Európában is úttörő lehet” hazánk. Ezek az erőművek nemcsak 30-40 évre, de akár hosszabb időre is meghatározó szerepet töltenek majd be Magyarország energetikai ellátásában – vélekedett.

Horváth József az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök találkozója kapcsán kiemelte, hogy Orbán Viktor az elmúlt másfél évtizedben új dimenzióba helyezte Magyarországot. Magyarország a méretéhez, világpolitikai szerepéhez képest markánsabban jelenhetett meg, hiszen

a kormányfő jó kapcsolatot ápol Kína, Oroszország, India, Törökország és Izrael vezetőjével, és az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal is

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy biztonságpolitikai kockázatokkal járhat-e, ha Magyarország megerősíti kapcsolatát az Egyesült Államokkal, az igazgató azt mondta: ez inkább Magyarország biztonságát erősíti, hiszen hazánk 1999 óta a NATO megbecsült tagja, emellett a magyar miniszterelnök évek óta közvetítő szerepet tölt be az orosz-ukrán konfliktus résztvevői között.

Kapcsolódó tartalom A magyar kormányfőre vár a világsajtó Washingtonban A világsajtó képviselői felfokozott figyelemmel kísérik a történelmi jelentőségű találkozót.

Kiemelt kép: Nagyfeszültségű vezetékek a Paksi Atomerőmű közelében 2024. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Jánossy Gergely)