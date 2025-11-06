Műsorújság
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Megkapta adómentes fizetését a háromgyermekes olimpiai bajnok vívó

Szerző: hirado.hu
2025.11.06. 11:57

Főoldal / Gazdaság

| Szerző: hirado.hu
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkapta a háromgyermekes édesanyáknak járó adókedvezményt.

Megérkezett a fizetésem és benne már ott a háromgyermekes adókedvezmény. Most csak annyit mondok: hálás vagyok” – írta közösségi oldalán az olimpikon.

Orbán Viktor miniszterelnök szintén arról írt a minap, hogy ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket.

Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal

írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Kiemelt kép: az olimpiai bajnok Nagy Tímea mosolyogva mutatja az aranyérmét a XXVIII. Nyári Olimpiai Játékok női egyéni párbajtőrversenyének eredményhirdetésén. MTI Fotó: Bruzák Noémi.

családpolitikaháromgyermekes édesanyák szja-mentességeolimpikon Nagy Tímea

