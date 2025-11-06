Megkapta adómentes fizetését a háromgyermekes olimpiai bajnok vívó

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó a közösségi oldalán jelentette be, hogy megkapta a háromgyermekes édesanyáknak járó adókedvezményt.

„Megérkezett a fizetésem és benne már ott a háromgyermekes adókedvezmény. Most csak annyit mondok: hálás vagyok” – írta közösségi oldalán az olimpikon.

Orbán Viktor miniszterelnök szintén arról írt a minap, hogy ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket.

„Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal”

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Kiemelt kép: az olimpiai bajnok Nagy Tímea mosolyogva mutatja az aranyérmét a XXVIII. Nyári Olimpiai Játékok női egyéni párbajtőrversenyének eredményhirdetésén. MTI Fotó: Bruzák Noémi.