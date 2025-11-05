Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Már több mint 20 milliárdot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – közölte a minisztérium

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.05. 16:16

Főoldal / Belföld / Gazdaság

| Szerző: hirado.hu
Már több mint 20 milliárd forintot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei. A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást – összegezte a hivatalos Facebook oldalára szerdán feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Mint hozzátették, hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el:

akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni, valamint hogy a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.

Nem változott viszont, hogy a 2007 előtt épült családi házak felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből, a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni, és az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket – sorolta az EM.

Kiemelték,

aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljeskörűen felújíthatja otthonát.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)

 

energetikai otthonfelújítási programkormány Energiaügyi Minisztérium (EM)

Ajánljuk még

 