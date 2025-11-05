Már több mint 20 milliárdot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – közölte a minisztérium

Mint hozzátették, hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el:
akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni, valamint hogy a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.
Nem változott viszont, hogy a 2007 előtt épült családi házak felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből, a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni, és az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket – sorolta az EM.
Kiemelték,
aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljeskörűen felújíthatja otthonát.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)