Már több mint 20 milliárdot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei – közölte a minisztérium

Már több mint 20 milliárd forintot kaptak kézhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei. A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást – összegezte a hivatalos Facebook oldalára szerdán feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Mint hozzátették, hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel érhető el:

akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni, valamint hogy a kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak lettek a törlesztőrészletek.

Nem változott viszont, hogy a 2007 előtt épült családi házak felújítására lehet pályázni az ország bármely részéből, a támogatott fejlesztésekkel legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni, és az energiaszámlákon megspórolt összegek csökkentik, akár teljes egészében ki is válthatják a törlesztőrészleteket – sorolta az EM.

Kiemelték,

aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljeskörűen felújíthatja otthonát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)