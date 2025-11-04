Nagy István: Magyarország a végsőkig kitart az ukrán agrártermékek behozatali tilalmának fenntartásában

Akárhogy fenyeget Brüsszel, Magyarország fenntartja a határzárat az ukrán mezőgazdasági termékekkel szemben, és kitart a végsőkig, mert így tudja megvédeni a fogyasztók és a gazdák érdekeit – jelentette ki az agrárminiszter az M1 kedd reggeli műsorában.

Nagy István kifejtette, hogy az eltérő birtokszerkezet miatt egészen más ezen termékek önköltsége, és amíg az EU-ban a termőföldtől az asztalig nyomon követett, ellenőrzött termelés folyik, addig az unión kívüli országokra ez nem vonatkozik. Rámutatott, hogy nemcsak a gazdák, hanem a fogyasztók érdekéről is szó van, mert veszély fenyegeti az ellátásbiztonságot, hiszen „senkinek nem mindegy, milyen termelési körülmények közül származó élelmiszert fogyaszt”.

Ukrajna és az EU kereskedelmi megállapodásával kapcsolatban elmondta: a háború előtti viszonyokhoz képest 35 ezer tonnával több méz, 120 ezer tonnával több csirkehús, 1,3 millió tonnával több búza érkezhet az EU-ba, a kukoricáról meg nem is beszélve, hiszen eltörölték a vámot, és az áfatartalmat is, így dömpingáron, hihetetlen mennyiségben, jöhet az unió területére. Kiemelte, hogy Brüsszel kötelezettségszegési eljárást akar indítani, de Magyarország nincs egyedül, velünk együtt a szlovákok és a lengyelek is fenntartják ezeket az intézkedéseket.

Brüsszelnek választania kell: Kijev vagy az uniós tagállamok érdekeit kívánja szem előtt tartani – hangoztatta.

„Mi azt mondjuk, hogy mi itt élünk, az EU polgárai vagyunk, az unió vezetését az európai polgárok választották meg, és az az elvárásunk, hogy az európai érdeket képviselje Ukrajnával szemben is, és nem teheti ki a több mint 500 millió fogyasztót annak a bizonytalanságnak, hogy milyen élelmiszert fogyaszt, hanem igenis be kell tartatnia a szabályokat”

– hangsúlyozta a miniszter.

Nagy István úgy vélte, képmutatás zajlik a folyamatban, mert a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezményben benne van az egyedi védintézkedés lehetősége, és amikor kérvényezték, hogy ezt „kapjuk meg mi is az ukrán megállapodásban”, akkor elutasították. A miniszter arra a felvetésre, hogy az ukrán agrártermékek behozatali tilalma miatt akár be is perelhetik Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát, úgy reagált, hogy ennek rendkívül súlyos következményei lennének.

Az EU kereskedelmi biztosa szlovák nemzetiségű, a lengyel kormányt az a kis parasztpárt tartja egyben, amelyik radikálisabb nézeteket vall, mint Lengyelország előző, nemzeti kormánya, ha rákényszerítik Lengyelországot az ukrán mezőgazdasági termékek beengedésére, azonnal kiválik a kormányból a parasztpárt és összeomlik a kormány – mondta. Nagy István kijelentette, Magyarországon a nemzeti kormány eddig is és ezután is a leghatározottabban ellenáll a nyomásnak.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy

jövő áprilisban választások lesznek, és akit Brüsszelből fizetnek, akik Brüsszel érdekeit képviselik, a Tisza Párt képviselői, azok megnyitják majd a határokat.

Az agrárminiszter a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, ahol hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország nemzeti kormányának mindig a magyar érdek, a magyar gazdák, a magyar emberek érdeke az elsők, így alakítja politikáját, és ebből nem enged.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)