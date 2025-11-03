Végh Richárd lett a vállalkozásfejlesztésen dolgozó KAVOSZ Zrt. új vezérigazgatója

Hétfőtől Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi elnök-vezérigazgatója tölti be a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatói pozícióját - tájékoztatta az MTI-t a szervezet hétfőn.

A közlemény szerint Végh Richárd feladata a vállalat működésének további digitalizálása, a pénzügyi szolgáltatói együttműködések bővítése, valamint a program ismertségének és elérhetőségének növelése lesz.

A kinevezéssel a társaság célja, hogy a Széchenyi Kártya Program további fejlesztését, a hazai vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítését és a digitalizáció erősítését új szemlélettel valósítsa meg

– jegyezték meg.

Végh Richárd pályafutását több mint 20 éve a BÉT-en kezdte közgazdasági elemzőként, majd annak igazgatójaként dolgozott, ezt követően az MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságát vezette. 2016-ban tért vissza a Budapesti Értéktőzsde élére, ahol 2025-ig vezérigazgatóként (2017-2019 között elnök-vezérigazgatóként) dolgozott, majd idén májusától az MNB kiemelt elnöki tanácsadója. A szakember továbbá a Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztályának elnöke.

A KAVOSZ tulajdonosaival, az MKIK-val és a VOSZ-szal, valamint pénzügyi partnereivel szoros együttműködésben új fejlesztési terveken és korszerű termékötleteken dolgozik, hogy segítse a magyar vállalkozások fejlődését, versenyképességét és fenntartható működését

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. új vezérigazgatója. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)