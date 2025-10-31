Minden eddiginél nagyobb támogatással segíti a kormány a geotermia hazai fejlődését

A kormány rekordösszegű, 41 milliárd forintos támogatási csomaggal ösztönzi a geotermikus energia hazai térnyerését – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. A Jedlik Ányos energetikai program célja, hogy a geotermia a zöldgazdaság egyik meghatározó húzóágazatává váljon Magyarországon – írja a Magyar Nemzet.

Magyarország már most Európa első öt állama közé tartozik a geotermikus energia hasznosításában, a Jedlik Ányos energetikai program pedig további lendületet adhat a szektor fejlődésének.

A program 12 milliárd forintos kerettel ösztönzi a geotermikus energiára épülő villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását.

A végleges pályázati felhívás szerint a jelentkezéseket 2026. január 26. és február 27. között lehet benyújtani, később pedig további két szakasz is nyílhat. Egy projektre legalább egymilliárd forint ítélhető meg, és akár az egész keretösszeg is egyetlen nagy fejlesztésre fordítható. A beruházási helyszín Budapest kivételével az ország bármely pontján megvalósítható, a nyertes projekteket pedig három éven belül be kell fejezni.

A geotermikus energia terén Magyarország már komoly eredményeket ért el, a zöldenergia-termelők beépített teljesítménye őszre meghaladta a kilenc gigawattot.

Ugyanakkor a geotermikus áramtermelést jelenleg mindössze a 2,7 MW kapacitású turai kiserőmű képviseli. A földhő hasznosítása megújuló és folyamatos energiatermelést tesz lehetővé, de magas beruházási költségei és geológiai kockázatai miatt kiemelt jelentőségű az állami támogatás.

A Jedlik-program első, véglegesített földhős kiírása 12 milliárd forintot biztosít hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú hő- és villamosenergia-termelő rendszerek kialakítására. Emellett egy másik kiírás 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kínál az első kútfúrások költségeinek fedezésére, míg a legnagyobb, 19 milliárd forintos keret kamatmentes hitel formájában segíti a geotermikus hőtermelő beruházásokat.

A program a távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára is új lehetőségeket nyit.

A Jedlik Ányos energetikai programban 96 milliárd forint összértékű pályázatok támogatják a távhőrendszerek zöldítését, amely a geotermikus energia fokozott hasznosításával akár a földgáz kiváltását is előmozdíthatja, csökkentve Magyarország energiaimport-függőségét.

Czepek Gábor hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a geotermia a magyar zöldgazdaság egyik motorjává váljon, és hosszú távon is biztos alapot nyújtson a fenntartható energiaellátásnak.

Kiemelt kép: Geotermikus kaszkádrendszer termálkútja és az azt kiszolgáló berendezések (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)