Nagy Márton bejelentette, mikor vezethetik be a 14. havi nyugdíjat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelné. Az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy a folyamat két–három éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan, heti bontásban.

„Be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat” – szögezte le az Indexnek nyilatkozva Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter még hétfőn, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret érintő fejlesztések bejelentését követően nyilatkozott a portálnak.

A miniszter szerint a 14. havi nyugdíj lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből.

„A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése azt jelentené, hogy a nyugdíjak 8 százalékkal emelkednének, az inflációt meghaladó mértékben”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék teljes egészében valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít.

A tárcavezető szerint már dolgoznak „a bevezetés módján, ütemezésén” a kormánnyal,

és két-három-négy éves időtávon belül tudnák elképzelni a lépést Orbán Viktor szerint, amivel ő maga is egyetért.

Mint mondta, a költségvetési fegyelem miatt inkább két-három éves bevezetési időt tart reálisnak, de döntés erről még nem született. A bevezetés módjával kapcsolatban pedig azt mondta: elképzelhető, hogy egy-egy évben „hétről hétre” előrehaladva, tehát kisebb összegekkel, fokozatosan vezetik be az újabb havi nyugdíjat.

„Ha egyhetes lépésekben haladnánk, akkor a teljes 14. havi nyugdíj visszaállítása négy évig tartana. De az is elképzelhető, hogy az első évben egy hetet adunk, a következőben többet. Így gyorsabban elérhető a cél” – mondta. Szerinte a kormány akár már egyhetes kiegészítéssel is elindíthatja a folyamatot, a folytatás üteme a gazdasági teljesítménytől és a költségvetés mozgásterétől függ. „A lényeg, hogy el kell kezdeni, a tempót pedig a gazdaság ereje diktálhatja” – fogalmazott.

Akár már jövőre is elindíthatják

Arra a kérdésre, hogy a költségvetés 2026-ban és 2027-ben lehetővé teszi-e a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését, Nagy Márton úgy fogalmazott:

„2026-ban egy héttel el lehet kezdeni.”

„A kérdés az, hogy 2027-ben már egy, két vagy akár három hét pluszjuttatás is érkezhet-e. Ez teljes mértékben a gazdaság növekedésétől és a költségvetés bevételi helyzetétől függ” – fogalmazott Nagy Márton.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos tervek és célkitűzések ismertetéséről tartott sajtótájékoztatón a Liszt Ferenc-repülőtéren 2025. október 27-én. A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a repülőtér között. MTI/Szigetváry Zsolt.