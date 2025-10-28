Bejelentette a kormány a legújabb otthontámogatás részleteit

Hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a jogszabálytervezetet, amelynek értelmében évi 1 millió forintnyi otthontámogatásra lesznek jogosultak a közszolgálati dolgozók 2026. január 1-jétől.

A programot még a nyáron jelentette be Orbán Viktor, a miniszterelnök akkor beszélt a főbb részletekről is.

A Portfolio szerint az otthonteremtési programhoz köthető rendelettervezetből további információk derültek ki. Mint a portál emlékeztetett, az 1 millió forintos támogatást azok vehetik igénybe, akik

törzskönyvi jogi személynél (pl. önkormányzatnál, költségvetési szervnél), rendvédelmi szerveknél dolgozók, hivatásos vagy szerződéses katonák, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos tagjai,

a felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi feladatot ellátó intézmények dolgozói, köztük az egyházak és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott intézmények dolgozói, a közfeladat-ellátásában résztvevő, egyházi szolgálati jogviszonyban álló személyek,

a közfoglalkoztatottak,

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók,

egészségügyi dolgozók,

a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátást végző fogorvosok,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek,

a polgármesterek, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai.

Ami a támogatást illeti, az felhasználható

hatályos, hitelintézettel kötött lakáskölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez,

vagy lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerő teljesítéséhez igényelhető.

Az éves keretösszeg jogosultanként legfeljebb nettó 1 millió forint, ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll, más esetben annak időarányos része. Ugyanakkor a pénz kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez használható fel, ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is, és a két lehetőség közül egy adott évben csak egyet lehet választani.

Már az ősszel is lesznek teendők a programmal kapcsolatban

Fontos kiemelni, hogy

az érintett munkáltatóknak 2025. november 15. napjáig elektronikus úton kell bejelenteniük a Kincstár részére, hogy otthontámogatást kívánnak nyújtani az általa foglalkoztatott jogosultak számára.

A fenntartóval rendelkező munkáltatók a fenntartójuknál teszik meg az előzetes igénybejelentést. Ezután a foglalkoztatottakat 2025. december 1. napjáig kell megkeresni azzal a tájékoztatással, hogy az otthontámogatás igénybevételére irányuló szándék tárgyhónap első napjáig, majd az követően folyamatosan bejelenthetik a munkáltatónál. Hiteltörlesztési célú igénybevételhez évente egy bejelentés megtétele szükséges.

A jogosultak a támogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat a meghatározott adatok közlésével jelentik be a munkáltatónál, akik az adott hónap 1-jéig beérkezett munkavállalói bejelentéseket az adott hónap 15-éig, a 2026. március 1-je után beérkezett munkavállalói bejelentéseket pedig negyedéve nyújtják be a Kincstárhoz, amelyen keresztül az állam biztosítja a támogatás fedezetét a munkáltatóknak.

A támogatás ezután havi bontásban folyósítják.

Érdemes viszont arra is odafigyelni, hogy bizonyos esetekben visszafizettethető a támogatás: például akkor, ha a szerződés, amelyre a támogatást igényelték a nyilatkozattól számított 180 napon belül nem jön létre.

A Portfolio szerint a várható legjellemzőbb felhasználási mód a normál havi hiteltörlesztés lesz,

így például az Otthon Start hitel vagy más lakáshitel törlesztésére is felhasználó lesz a támogatás.

Más esetekben pedig az önerőt segíthet biztosítani a támogatás.

Kiemelt kép: lakások a fővárosban a XIII. kerületi Hajóépítő sétányon az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszerző fiatalok számára, hogy a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Illyés Tibor.