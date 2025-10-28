Bejelentette a kormány a legújabb otthontámogatás részleteit

A programot még a nyáron jelentette be Orbán Viktor, a miniszterelnök akkor beszélt a főbb részletekről is.
A Portfolio szerint az otthonteremtési programhoz köthető rendelettervezetből további információk derültek ki. Mint a portál emlékeztetett, az 1 millió forintos támogatást azok vehetik igénybe, akik
- törzskönyvi jogi személynél (pl. önkormányzatnál, költségvetési szervnél), rendvédelmi szerveknél dolgozók, hivatásos vagy szerződéses katonák, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos tagjai,
- a felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti vagy egészségügyi feladatot ellátó intézmények dolgozói, köztük az egyházak és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott intézmények dolgozói, a közfeladat-ellátásában résztvevő, egyházi szolgálati jogviszonyban álló személyek,
- a közfoglalkoztatottak,
- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók,
- egészségügyi dolgozók,
- a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátást végző fogorvosok,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek,
- a polgármesterek, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai.
Ami a támogatást illeti, az felhasználható
- hatályos, hitelintézettel kötött lakáskölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztéséhez, vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez,
- vagy lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerő teljesítéséhez igényelhető.
Az éves keretösszeg jogosultanként legfeljebb nettó 1 millió forint, ha a jogosult jogviszonya az egész adóévben fennáll, más esetben annak időarányos része. Ugyanakkor a pénz kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez használható fel, ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is, és a két lehetőség közül egy adott évben csak egyet lehet választani.
Már az ősszel is lesznek teendők a programmal kapcsolatban
Fontos kiemelni, hogy
az érintett munkáltatóknak 2025. november 15. napjáig elektronikus úton kell bejelenteniük a Kincstár részére, hogy otthontámogatást kívánnak nyújtani az általa foglalkoztatott jogosultak számára.
A fenntartóval rendelkező munkáltatók a fenntartójuknál teszik meg az előzetes igénybejelentést. Ezután a foglalkoztatottakat 2025. december 1. napjáig kell megkeresni azzal a tájékoztatással, hogy az otthontámogatás igénybevételére irányuló szándék tárgyhónap első napjáig, majd az követően folyamatosan bejelenthetik a munkáltatónál. Hiteltörlesztési célú igénybevételhez évente egy bejelentés megtétele szükséges.
A jogosultak a támogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat a meghatározott adatok közlésével jelentik be a munkáltatónál, akik az adott hónap 1-jéig beérkezett munkavállalói bejelentéseket az adott hónap 15-éig, a 2026. március 1-je után beérkezett munkavállalói bejelentéseket pedig negyedéve nyújtják be a Kincstárhoz, amelyen keresztül az állam biztosítja a támogatás fedezetét a munkáltatóknak.
A támogatás ezután havi bontásban folyósítják.
Érdemes viszont arra is odafigyelni, hogy bizonyos esetekben visszafizettethető a támogatás: például akkor, ha a szerződés, amelyre a támogatást igényelték a nyilatkozattól számított 180 napon belül nem jön létre.
A Portfolio szerint a várható legjellemzőbb felhasználási mód a normál havi hiteltörlesztés lesz,
így például az Otthon Start hitel vagy más lakáshitel törlesztésére is felhasználó lesz a támogatás.
Más esetekben pedig az önerőt segíthet biztosítani a támogatás.
Kiemelt kép: lakások a fővárosban a XIII. kerületi Hajóépítő sétányon az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszerző fiatalok számára, hogy a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Illyés Tibor.