Több mint ezermilliárdos repülőtéri fejlesztés indul, Nagy Márton és Lázár János ismertették a részleteket

Nagy Márton nemzetgazdasági, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn bejelentette, hogy egy több mint 1000 milliárd forint összegű fejlesztés indul hamarosan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül. A következő évtizedben így gyorsvasút, új úthálózat, illetve egy harmadik terminál is épülhet, amivel az indoklás szerint a kormány célja az, hogy a fővárosi légikikötő közvetlenül kapcsolódjon Budapesthez.

A sajtótájékoztatón az Index cikke szerint stratégiai jelentőségűnek nevezte a két miniszter a projektet. Elhangzott, hogy a Nyugati pályaudvart és a repülőteret összekötő gyorsvasút nemcsak az utasforgalmat tenné kényelmesebbé, hanem az országos vasúti hálózat részeként a fővárosi közlekedést is tehermentesítené. A lap emlékeztetett arra is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium még szeptemberben tette közzé azt a rendeletet, amely megalapozta a beruházás koncessziós kiírását.

A gyorsvasút építését idén nyáron Nagy Márton jelentette be: a beruházás értéke megközelítheti az egymilliárd eurót, az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között húzódna, a terminál alatt pedig föld alatti állomás épülne. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, 2024-ben a magyar állam visszavásárolta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 80 százalékát, és már akkor világossá tette, nemcsak tulajdonosként, hanem fejlesztőként is hosszú távra tervez. A cél, hogy a légikikötő közvetlenül kapcsolódjon Budapesthez, és a térség egyik legmodernebb közlekedési csomópontjává váljon.

Kapcsolódó tartalom Stratégiai jelentősége van a ferihegyi repülőtér visszavásárlásának A kormány szerint a repülőtér tulajdonlása szuverenitási kérdés.

Nagy Márton a sajtótájékoztatón stratégiai eszköznek nevezte a repülőteret, hozzátéve, hogy az állami vagyon az elmúlt időszakban megkétszereződött, a reptér pedig nemcsak stratégiai, hanem erős pénzügyi befektetés is. A kormány számításai szerint akár 15 éven belül megtérülhet a vásárlás, hiszen a reptér teljesítménye 10 százalékkal meghaladja az üzleti tervekben vállaltakat.

Nagy Márton emlékeztetett, tavaly 16 millió utas fordult meg a Liszt Ferenc repülőtéren, idén ez a szám 20 millió közelébe emelkedhet. A teherszállításban is komoly előrelépés várható: a magyar cargo-forgalom nemcsak Bécset, hanem hamarosan Münchent is megelőzheti.

Három főbb beruházás kezdődhet a jövőben

Lázár János úgy látja, a beruházással a kormány most egyértelműen bizonyítja, hogy nem Budapest ellen, hanem Budapestért dolgozik. „Összesen mintegy 1000 milliárd forint, vagyis 2,5 milliárd euró értékű fejlesztésről beszélünk” – fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva, hogy ezek a beruházások pont azt a célt szolgálják, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szorosan kapcsolódjon a fővároshoz.

Az Index cikke szerint a kormány összesen mintegy 2,5 milliárd eurót fordít a repülőtér fejlesztésére. Ezek az alábbiak szerint oszlanak majd el:

1 milliárd euró jut a vasúti kapcsolatra,

1 milliárd euró a harmadik terminál megépítésére,

valamint 500 millió eurót szánna a kabinet a közúti hálózat fejlesztésére.

Lázár János szerint a mostani bejelentéssel „Budapestnek ma jó napja van”, ezután pedig arról beszélt, hogy a kormány készen áll az együttműködésre a fővárossal, hiszen a fejlesztések „nemcsak Budapestnek, hanem az egész országnak is jók lesznek”. A tárcavezető a gyorsvasút projekt részleteit is ismertette: mint mondta,

27 kilométeres új szakasz épül a Budapest–Szolnok vasútvonalhoz kapcsolódva, ahol a vonatok akár 160 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek.

Az építési és közlekedési miniszter úgy vélekedett, hogy ez a fejlesztés nemcsak a fővárosi közlekedést teszi kényelmesebbé, hanem több más vidéki városból is közvetlen elérést biztosít a repülőtérhez, így az egész ország számára könnyebben elérhetővé válik a légiközlekedés.

A harmadik terminállal kapcsolatban Lázár ambiciózus célt fogalmazott meg:

a kormány célja, hogy a bővítéssel megduplázzák a reptér forgalmát.

Mint mondta, a légikikötő már most is túlteljesíti a várakozásokat, ezért az új terminál elengedhetetlen a növekvő utasforgalom kezeléséhez.

Lázár János a közúti fejlesztésekre is kitért. Elmondása szerint az 500 millió eurós beruházással rendeznék a reptérhez vezető úthálózatot, mintegy 12 kilométeres szakaszon. A kiviteli tervek véglegesítése most történik meg, ezeket 2026 első félévben kapja meg a miniszter. A kormány az érintett önkormányzatokkal külön tárgyal a részletekről. Az új úthálózat 2028 végére készülhet el, míg a harmadik terminál és a reptéri vasút a tervek szerint 2034–2035-re épülhet meg.

Az építési és közlekedési miniszter azt is hozzátette, hogy amennyiben megduplázódik a repülőtér kapacitása, úgy elengedhetetlen a közúti és vasúti közlekedés rendezése, a jövőben az ország keleti és nyugati része között nagy mennyiségű áru mozog, amelyet uniós szabályok alapján főként vasúton kell elszállítani.

Nagy Márton elmondta, hogy a fejlesztést piaci alapon működő banki konzorcium finanszírozzák. A miniszter arról is beszélt, hogy ha a konzorciumvezető kínai tulajdonú bankot is bevonna a projektbe, a kormánynak ezzel szemben nincs kifogása.

A tervek szerint a menetjegy 3-4 ezer forintba kerülhet, amely olcsóbb lesz, mint a taxis út. A miniszter hozzátette, a gyorsvasút és a kapcsolódó fejlesztések magánbefektetők bevonásával, koncessziós szerződés keretében valósulnak meg, a pályázati felhívásokat még idén közzéteszik. Az Index cikke szerint az állam tulajdonrésze a projektben továbbra is nyitott kérdés. Az utasdíjakból finanszírozná a beruházást a koncesszió nyertese, „önfenntartató módon”. Nagy Márton közölte, hogy az állam átgondolja, részt vegyen-e a koncessziós társaságban, a miniszter ugyanakkor erre csak kisebbségi tulajdonosként lát esélyt. Mindenesetre a koncesszió végén a vasúti pálya állami tulajdonba kerül.

Kiemelt kép: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapesten. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)