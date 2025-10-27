Magyar Nemzet: A tiszás közgazdász mint a drogosokat, úgy szoktatná le a vállalkozásokat a fix 3 százalékos hitelről

A Tisza Pártnál felbukkanó korábbi jegybankelnök sajnálja azokat az „óriási nyereségeket”, amelyek a magyar családoknál és vállalkozásoknál keletkeztek a kamattámogatott hitelek révén. Surányi György egy videóinterjúban a Magyar Nemzet cikke szerint egyebek között azt mondta: „mint a drogosokat, fokozatosan kell leszoktatni a vállalkozásokat a fix 3 százalékos hitelről”.

Surányi György nemrég a Jelen című lap YouTube-csatornáján megjelent videóinterjúban nyilatkozott. A Magyar Nemzet cikke szerint a baloldali közgazdász, volt jegybankelnök a magyar gazdasági sikereket durva adóemelésekkel és támogatásmegvonásokkal kívánná elvenni, miközben a kkv-szektort, mélyen sértő módon, drogosokhoz hasonlította.

Az interjú során – a Magyar Nemzet szemléje szerint – a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a 3 százalékos kamattámogatott vállalkozói hitelt „nagyon szörnyűnek” minősítette, és úgy fogalmazott „végképp nem érti, hogy miért fix a kamat”. A Magyar Nemzet cikke szerint Surányi György ezzel azt sugallja, hogy a piaci szereplők biztonsága és a tervezhetőség számára nem szempont.

Azt is kijelentette:

sajnálja azokat az „óriási nyereségeket”, amelyek a magyar családoknál és vállalkozásoknál keletkeztek a kamattámogatott hitelek révén. A baloldali exjegybankelnök láthatóan azt az időszakot sírja vissza, amikor a korábbi, MSZP–SZDSZ-kormányok idején csak „megkésve”, de végül 2003-ban leállították az első Orbán-kormány lakásfinanszírozási rendszerét

– értékelte Surányi György szavait cikkében a Magyar Nemzet. A lap szerint Surányi megnyilatkozásaiból az tűnik ki, hogy nem nézi jó szemmel a magyar emberek gyarapodását.

A volt jegybankelnök tervei között jelentős adóemelési javaslatok szerepelnek, amelyek súlyosan terhelnék a hazai vállalkozásokat és a lakosságot: újra kivetné az örökösödési illetéket, ami generációkon át terhelné a családokat és a felhalmozott vagyont. Kérdéseket vetett fel a 9 százalékos társasági adó észszerűségével kapcsolatban is, ami a vállalkozások számára a terhek növelését vetíti előre.

A gazdaságfejlesztési támogatások azonnali kivezetésére vonatkozó javaslatát Surányi György a Magyar Nemzet cikke szerint azzal indokolta, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat egyszerűen „drogosokhoz” hasonlította. Surányi szerint a vállalkozói réteg „hozzászokott ehhez a droghoz”, és csak fokozatosan lehet őket „leszoktatni” a támogatásokról.

Ez a kijelentés nem csupán a nemzeti gazdaság fejlesztését szolgáló programokat utasítja el, de mélyen sértő és elfogadhatatlan a magyar munkaadók és munkavállalók millióival szemben – fogalmaz a Magyar Nemzet online felületén elérhető cikk.

„Surányi György javaslatai világos képet festenek arról, hogy a baloldali közgazdászok milyen megszorításokkal és megalázó hozzáállással vennék el a magyar sikereket, amennyiben lehetőségük adódna rá” – értékelte a korábbi jegybankelnök szavait a Magyar Nemzet cikke.

A Surányi György gazdasági elképzeléseit bemutató interjút a legnagyobb videómegosztó portálon lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke (Fotó: MTI/Soós Lajos)