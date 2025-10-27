Hankó Balázs szembeállította „Európa legnagyobb adócsökkentési programját” a Tisza Párt „háborúpárti” terveivel

A magyar gazdaság erősségét mutatja, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját tudjuk véghez vinni – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 csatorna Ma reggel című műsorában. Hankó Balázs a kormány által megvalósított támogatások ismertetése mellett elmondta, mi várna a magyar emberekre, ha a Tisza Párt, „azaz annak brüsszeli megrendelőinek” a tervei valósulnának meg.

Hankó Balázs azt mondta, a támogatásokat otthagyják a családoknál, a fiataloknál.

Hozzátette:

2010-hez képest ötszörözték a családtámogatásokat, amelyek értéke jövőre 4802 milliárd forint lesz. Míg 2010-ben egy átlagos családra jutó támogatás 700 ezer forint volt, ez most 4,8 millió forint

– mondta. Hozzátette: a 25 év alatti fiatalok szja-mentességének köszönhetően több mint 610 milliárd forint maradt a fiataloknál.

A Tisza Párt, „azaz annak brüsszeli megrendelői” a Tisza által ezt mind elvennék, és az ukrán-orosz háború finanszírozására fordítanák. A háborúpártiak ezzel akarják az ukránokat támogatni – jelentette ki a miniszter, aki szerint ezért kell a nemzeti konzultáció, ezért kell elmondani a véleményünket, hogy „mi a magyar családok, a magyar fiatalok, a magyar nyugdíjasok és a magyar vállalkozások mellett állunk ki”.

Hankó Balázs szólt arról, hogy október 1-jén a háromgyermekes édesanyák életük végéig szja-mentesek lesznek, és ez az intézkedés 250 ezer nőt érint.

Ez azt jelenti, hogy a családi adókedvezményt is hozzá számolva – július 1-jén 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény, 2026. január 1-jén megint 50 százalékkal fog nőni, azaz duplázódik – egy háromgyermekes család átlagosan 307 ezer forinttal lesz havonta előrébb.

Ezzel szemben a „brüsszeli diktátum”, amit a Tisza párt akar: nem csak az szja-mentességet és a családi adókedvezményt akarják elvenni, hanem még a Tisza-adóval átlagosan egy családra 344 ezer forintot rá is terhelnének. Ez az értékvállalásbeli különbség – jelentette ki.

Emlékeztetett, hogy július 1-jén bevezették a csed, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentességét, és január elsejével nemcsak a második 50 százalék érkezik meg a családi adókedvezmény esetén, hanem elindul a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák esetében is a lépcsőzetes szja-mentesség. Hozzátette: 2026 január elsejétől félmillió édesanya lesz élete végéig szja-mentes, 2029. január elsejével már egymillió édesanya. Ez azt jelenti, hogy

három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes lesz

– mondta.

Az adócsökkentési csomag a gazdaságot és a jövőt is erősíti – mondta Hankó Balázs. Hozzátette:

az elmúlt években erősítették a családi biztonságot, aminek a következtében 2010-hez képest kétszázezerrel több gyermek született.

Azért fontos, hogy az adópolitika független maradjon, mert ez a nemzeti érdekünk – jelentette ki. Brüsszelben ezt felül akarják írni, adóemelést akarnak, amiből a háborút finanszíroznák, piaci viszonyok miatt az otthonteremtési programot átszabnák, a fix 3 százalékos Otthon Start program „fáj nekik”. A rezsicsökkentést el akarják törölni, hogy így vegyenek ki a magyar családok zsebéből évente félmillió forintot – közölte.

Kiemelte, a magyar kormány a nyugdíjak megerősítésében gondolkodik:

most a nyugdíj-kiegészítéssel 51 155 forint érkezik, a tizenharmadik havi nyugdíjjal 585 milliárd forint, amit megígértek és odaadtak a nyugdíjasoknak. Gondolkoznak, hogy az elkövetkezendő években hogyan tudják a tizennegyedik havi nyugdíjat bevezetni.

Ezzel szemben a Tisza be akarja vezetni a nyugdíjadót, ez egy nyugdíjasnak havi szinten negyvenkilencezer forintot, éves szinten ötszázkilencvenezer forintot jelentene – mondta. A nyugdíjasokat, a családokat, a fiatalokat „megsarcolnánk a háború miatt” – tette hozzá.

Hankó Balázs hétfőn a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta: „az igazság velünk van, mert az igazság a jó ügy mellett áll, és mi a jó ügy mellett állunk”, ami a magyar családok és a magyar nemzet érdeke.

Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter, „aki függő viszonyban áll a gazdáitól” nem csak a családoktól venné el az adókedvezményeket. Eddig a háború finanszírozása 9100 milliárd forintba került az országnak, ez egy családra vetítve kétmillió forint. Ők ezt akarják folytatni

– hangoztatta.

A miniszter a nemzeti konzultáció jelentőségéről azt mondta: amikor a kormány védi a magyarok érdekeit, szükséges, hogy a magyarok mögötte álljanak.

Ha több millióan ott állnak mögöttük, mert elmondták a véleményüket, ezzel az erővel meg tudják védeni a magyar nemzetet, a családokat, a fiatalokat, a nyugdíjasokat és a magyar vállalkozókat

– jelentette ki.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az új tehetséggondozó program indulásáról tartott sajtótájékoztatón 2025. május 14-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)