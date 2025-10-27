„Ez továbbra is szuperstart, az új hordozórakétát pedig éppen most izzítjuk” – mondta az államtitkár az Otthon Start programról

„Az Otthon Start Program köszöni szépen, kiváló állapotban van - Mozgásban az ingatlanpiac, mozgásban a hitelpiac, mozgásban az építőipar és az albérletpiac is” – mutatott rá Panyi Miklós a közösségi oldalán.

A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára bejegyzésében kiemelte, hogy „az Otthon start programnak köszönhetően dübörög az ingatlanpiac! Több éves csúcson az ingatlaneladások havi átlagos száma. Az ingatlanosok vonalai izzanak!”

„Több éves csúcson a hitelpiac!”

– hangsúlyozta Panyi Miklós.

„A bankok beszámolói világosak: szeptemberben és októberben is a korábbi hónapok többszörösét (átlagosan 3-4 szeres) meghaladó hiteligénylés érkezett hozzájuk – ezek körülbelül 80 százaléka otthon startos ügyfél! Októberben a szeptemberihez hasonló érdeklődés érkezett az Otthon Start iránt!

A program népszerűsége töretlen”

– szögezte le az államtitkár, aki rávilágított, hogy csak szeptemberben 15 ezer hiteligénylés indult, a program lendülete pedig fennmaradt októberben is!

„Sorra érkeznek az új lakásfejlesztések, már 6200 olyan új lakásfejlesztésről számoltunk be, ami a fiatalok számára fog készülni nem csak Budapesten, hanem országszerte! A héten további bejelentések érkeznek” – osztotta meg követőivel a kormánypárti politikus.

„Becsléseink szerint az elmúlt két hónapban

az Otthon Start Program több mint 50 000 embert mozgatott meg, több 10 000 egyedülálló fiatalt, több mint 10 ezer fiatal párt és több ezer szülőt, illetve olyan ingatlantulajdonost is, akik végre eladhatták régóta hirdetett ingatlanukat”

– részletezte az Otthon Start Program kedvező hatásait az államtitkár.

„Van egy rossz hírem a fanyalgóknak, ez nem kifulladás,

ez továbbra is szuperstart, az új hordozórakétát pedig éppen most izzítjuk.

A neve: Társasházi építményi jog, ami egy soha korábbinál nem látott lendületet fog adni az újlakás-fejlesztéseknek és az építőiparnak!” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Lakások és családi házak Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)