Megerősítették a hírt: több mint 50 milliárd forintért új gazdára talált a Belügyminisztérium épülete

Arról, hogy az épület közel 51 milliárd forintért elkelhetett, már szeptemberben megjelent egy hirdetmény, amiről mi is beszámoltunk.
Kapcsolódó tartalom
Az MNV Zrt. most azt közölte: folyamatosan vizsgálják az állami vagyon hasznosításának lehetőségeit, az épületegyüttes értékesítésének előkészítésekor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítást nyert, hogy az értékesítésnek sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs.
A kormány döntése értelmében az állami szervezeteket a működésükhöz megfelelő, modern és energiahatékony épületben helyezik el – tették hozzá.
A felszabaduló ingatlanokat értékesítik, így az épületegyüttest a 45912/250904 árverési azonosító számon meghirdették az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén. Ott a magyar állam tulajdonában álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra lehet licitálni – írták.
Közölték, az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános és az EAR nyilvános licitnaplót rögzít, amely tartalmazza a licit megnyitásának és lezárásának időpontját, valamint az összes érvényes vételi ajánlatot. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott, sikeres árverés alapján az Eagle Hills Hungary Zrt.- vel, mint árverési vevővel kötötték meg az adásvételi szerződést, melyet az MNV Zrt. közzétett a honlapján is.
Mint írták, „a hatályos jogszabályok biztosítják az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, a tárgyi értékesítés pedig mindenben megfelelt a vonatkozó előírásoknak, minden az ezzel ellentétes híresztelés valótlan”.
A Válasz Online szerint az épületet ugyanaz az arab beruházó, Eagle Hills Hungary Zrt. vette meg, amely korábban a rákosrendezői fejlesztésnél is feltűnt potenciális befektetőként.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Budapest, 2022. június 11. Tábla a Belügyminisztérium épületének egyik bejáratánál. MTVA/Bizományosi: Róka László.