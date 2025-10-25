Megerősítették a hírt: több mint 50 milliárd forintért új gazdára talált a Belügyminisztérium épülete

Az árverés licitidőszakában a Belügyminisztérium épületegyüttesére egy érvényes ajánlat érkezett, amelynek összege bruttó 50 milliárd 797 millió 460 ezer forint volt, az árverésen a végleges eredményhirdetés szeptember 25-én történt meg – közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) szombat este az MTI-vel, arra a sajtóhírre reagálva, miszerint egy arab befektető vette meg az épületet.

Arról, hogy az épület közel 51 milliárd forintért elkelhetett, már szeptemberben megjelent egy hirdetmény, amiről mi is beszámoltunk.

Az MNV Zrt. most azt közölte: folyamatosan vizsgálják az állami vagyon hasznosításának lehetőségeit, az épületegyüttes értékesítésének előkészítésekor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítást nyert, hogy az értékesítésnek sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs.

A kormány döntése értelmében az állami szervezeteket a működésükhöz megfelelő, modern és energiahatékony épületben helyezik el – tették hozzá.

A felszabaduló ingatlanokat értékesítik, így az épületegyüttest a 45912/250904 árverési azonosító számon meghirdették az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén. Ott a magyar állam tulajdonában álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra lehet licitálni – írták.

Közölték, az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános és az EAR nyilvános licitnaplót rögzít, amely tartalmazza a licit megnyitásának és lezárásának időpontját, valamint az összes érvényes vételi ajánlatot. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott, sikeres árverés alapján az Eagle Hills Hungary Zrt.- vel, mint árverési vevővel kötötték meg az adásvételi szerződést, melyet az MNV Zrt. közzétett a honlapján is.

Mint írták, „a hatályos jogszabályok biztosítják az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, a tárgyi értékesítés pedig mindenben megfelelt a vonatkozó előírásoknak, minden az ezzel ellentétes híresztelés valótlan”.

A Válasz Online szerint az épületet ugyanaz az arab beruházó, Eagle Hills Hungary Zrt. vette meg, amely korábban a rákosrendezői fejlesztésnél is feltűnt potenciális befektetőként.

Kiemelt kép: Budapest, 2022. június 11. Tábla a Belügyminisztérium épületének egyik bejáratánál. MTVA/Bizományosi: Róka László.