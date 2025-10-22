Tizenhárom havi csúcson a gazdaság iránti bizalom Magyarországon

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – októberi felmérése szerint a magyar üzleti szektor és a fogyasztók is kissé derűsebb várakozásokat fogalmaztak meg, mint szeptemberben. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúraindexe bő 1 ponttal, tizenhárom havi csúcsára emelkedett. Október a harmadik hónap zsinórban, amikor az üzleti bizalmi index nőtt a megelőző hónaphoz képest. A cégek foglalkoztatási hajlandósága kissé javult, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás viszont nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága érezhetően kedvezőbbé vált.

Október a harmadik olyan egymást követő hónap, amikor a GKI üzleti bizalmi indexe a megelőző hónaphoz képest emelkedett, s ezzel értéke tizenhárom havi csúcsra ért fel. Különösen a kereskedelmi és a szolgáltatói szektor mutat jó eredményeket, előbbi 3, míg utóbbi 2 ponttal emelkedett. Az ipari és építőipari bizalmi index ugyan alig változott szeptemberhez képest, mégis tizenhat hónapja nem járt ilyen magasan az ipari index. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor – olvasható a GKI elemzésében, közölte a Portfólió.

A vállalkozások összesített létszám-gazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest enyhén javult. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka tervez létszámbővítést, miközben 12 százalékuk csökkenteni kívánja a munkavállalói számát.

A legpozitívabb hozzáállás az üzleti szolgáltatási szektorban tapasztalható, ahol a létszám bővítését tervezők aránya némileg meghaladja az elbocsátásokra készülőkét.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága minden ágazatban javult, bár az ipari és az építőipari cégek továbbra is érzik a bizonytalanságot.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus és szeptember után októberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8 százaléka készül.

Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése alig változott, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások érezhetően javultak szeptemberhez képest.

Az ország gazdasági helyzetének kilátásai stabilak.

A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése az előző havinál kedvezőbb lett. A lakosság inflációs várakozása csökkent, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás az év kilencedik hónapjához képest javult.

