Soha ennyi fejlesztési forráshoz nem jutott Magyarországon a vállalkozói szektor, mint most

Az Indexen közzétett elemzés világossá teszi, hogy új korszakba léptek Magyarországon a vállalkozások, soha ennyi fejlesztési forráshoz nem jutott a szektor. A portál a cikkben arról írt, hogy ez valóságos tőkeforradalmat jelent és az is világos, hogy a tőkebefektetések terén továbbra is listavezető lesz Magyarország.

Tőkeforradalom zajlik Magyarországon: soha ennyi cég nem jutott fejlesztési forráshoz, mint most – szögezi le kedden megjelent cikkében az Index.

A portál ismertetése szerint a vállalatfelvásárlások értéke 2024-ben kilőtt, a magántőke-befektetésekben pedig régiós bajnokká váltunk – mindezt részben a piac, részben az állam húzta.

A Demján Sándor Tőkeprogram iránti rekordérdeklődés és a több száz sikeres tranzakció azt üzeni: a magyar kkv-szektor tőkéhez jutása nemcsak lendületben van, hanem új korszakba is lépett.

Az Index idéz az EY-Parthenon jelentéséből, melyben arról írnak, hogy történelmi csúcson van a vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca Magyarországon: 2024-ben 110 ilyen üzletkötés történt, összesen 9 milliárd dollár értékben, ami közel 40 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest, ezen belül pedig a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak a legaktívabb területek, miközben a belföldi befektetések aránya a korábbi 30-ról 48 százalékra emelkedett.

A vállalkozások tőkebefektetéshez jutásának tekintetében a jelenleg tartó évtizedben Magyarország megközelíthetetlen, legalábbis a Central & Eastern Europe Private Equity Statistics kiadvány adatsora szerint, tekintettel arra, hogy 2020 és 2024 között összesen 850 vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke, csak 2023-ban 115 céges befektetés történt, ami azt jelenti, hogy az adott évben a régióban fejlesztési tőkeforráshoz jutó cégek 23 százaléka magyar volt.

Mindez rámutat:

a hazai befektetési piac lendületben van, de „magyaros sajátosság”, hogy az ökoszisztéma motorja hosszú időn át nem a klasszikus kockázati tőke volt, hanem az állam is bőven kivette a részét a tőkejuttatásból, de a 2025 első félévi adatok szerint a piac mozgása állami háttér nélkül is dinamikus.

Ráadásul – világít rá az index.hu portálon elérhető elemzés – miközben a piaci aktivitás élénk, a volumenekhez hozzájáruló nagyobb tranzakciók egyre erősebben meghatározóak.

Egy jól célozható, kkv-kra szabott program, mint a Demján Sándor Tőkeprogram, éppen abban tud differenciálni, hogy a széttagolt, részekre osztott befektetési igényeket jobban kiszolgálja.

A 100 milliárd forintos keretösszeggel elindult Demján Sándor Tőkeprogram minden várakozást meghaladó érdeklődést váltott ki: több mint 1800 vállalkozás jelezte részvételi szándékát, közülük több mint 1100 regisztrált is.

A szakmai és pénzügyi szűrőknek több mint 450 vállalkozás felelt meg, a pozitív befektetési döntések száma a 100-at közelíti, ami jól mutatja, hogy a tőkebefektetések terén továbbra is listavezető lesz Magyarország.

A hazai tőkebefektetési piac dinamikus fejlődése, a Demján Tőkeprogram gyors eredményei és a H1 2025-ös adatok együtt mutatják: a jól megtervezett, hiánypótló kezdeményezések képesek új pályára állítani a magyar kkv-szektort – többek között ezt is összegzik állami és piaci szereplők az október 29-én, a Venture Capital Summit (VCS) konferencián – olvasható az Indexen megjelent cikkben.

