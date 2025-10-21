A Duna House szerint különösen Budapesten torpant meg a lakásbérleti díjak növekedése

A lakásbérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben a bérleti díjak növekedése megtorpant, különösen Budapesten – derült ki a Duna House elemzéséből, amelynek részleteit kedden közölték az MTI-vel.

A Duna House adatai alapján a befektetési célú eladások aránya az elmúlt egy évben egyértelműen élénkülő képet mutatott, különösen Budapesten: a fővárosban 2024 nyarán még 26-32 százalék között mozgott az ilyen tranzakciók aránya, 2025 nyarára viszont több hónapban is meghaladta a 35-40 százalékot, augusztusban például 41 százalékra ugrott.

Ez az elmúlt időszak egyik legmagasabb értéke, és jól jelzi, hogy az Otthon Start program bejelentése után sok befektető döntött a kiszállás mellett – írta a Duna House.

Az elemzés szerint vidéken a tendencia vegyesebb, de ott is érzékelhető volt mozgás: míg 2024-ben jellemzően 23-27 százalék között mozgott a korábbi befektetésként vásárolt ingatlanok eladási aránya, 2025 nyarán és ősszel több vármegyeszékhelyen, így Győrben, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben és Szegeden is többször 30 százalék fölé emelkedett, ami szintén fokozódó piaci aktivitásra utal.

„Ez a tendencia jelzi, hogy az Otthon Start program bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet. Ennek a fő oka, hogy a program keresletet szív ki a bérleti piacról, ami fékezheti a bérleti díjakat, és stagnálást vagy akár csökkenést is okozhat”

– idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)