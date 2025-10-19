Nem szűnt meg az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség, de már nehezebb trükközni a Revoluttal

Az OTP, vagyis a legnagyobb hazai ATM-hálózat üzemeltetője különdíjat vezetett be a külföldi kártyás készpénzfelvételekre, így a Revolut és a Wise kártyáival végzett műveletekre is. A Telex cikkében emlékeztet rá, hogy két évvel ezelőtt az Erste Bank is hozott hasonló intézkedést, ugyanakkor a két ingyenes készpénzfelvételi lehetőség továbbra is megmaradt.

A cikk egyebek között kitér arra is, hogy csak egy különdíjat vezettek be a külföldi kártyákkal végzett készpénzfelvételekre, így a Revolut és a Wise kártyáira is, a törvényi ingyenes készpénzfelvétel tehát nem szűnt meg Az ehhez kapcsolódó szabályok 2025 január elsején változtak utoljára, amikortól az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség – ugyanarra a havi két darab, összesen legfeljebb havi 150 ezer forintra értve – a postahivatalokban felvett készpénzre is kiterjed.

Készpénzre azért időnként mindenkinek szüksége lehet, ráadásul a készpénzhasználat jogát mindenki számára biztosítani kell, ezt korábban a kormány is leszögezte intézkedésével.

Az ATM különdíj bevezetése a külföldi, köztük a fintech bankok kártyáira úgy is értelmezhető, hogy

a kereskedelmi bankok az ügyfelekkel fizettetik meg azt a költséget, amit a Revolut nem fizet meg Magyarországon azzal, hogy nem üzemeltet automatahálózatot.

A Revolut ugyanis jól jár a kormány ATM-telepítési programjával, mert kimaradt a kötelezettségből, pedig ha benne lenne, a magyar ügyfeleknél levő bankkártyái alapján több mint 800 ATM-et kellene telepítenie, így a bankok inkább igyekeznek az ügyfeleket arra ösztönözni, hogy ne az ő ATM-hálózatukat használják készpénzfelvételre a Revolut-ügyfelek – mondta erről a Telexnek nyilatkozó szakértő.

Gergely Péter szerint a stratégia logikus, egy magyar bank érdeke ugyanis elsősorban az, hogy a saját ügyfelei használják a drága pénzen kiépített, karbantartott, felügyelt és készpénzzel rendszeresen feltöltött gépeit.

A Revolut egyébként havonta 80 ezer forintig, míg a Wise 150 ezer forintig biztosít ingyenes készpénzfelvételt a világ bármely ATM-jéből, de egy tranzakció értelemszerűen csak akkor lesz valóban ingyenes, ha sikerül hozzá olyan automatát találni, amely nem bünteti a finteches kártyabirtokost. A Revolut és a Wise ügyfelei tehát nem tehetnek mást, minthogy a bankkártyás készpénzfelvételeik során kerülik a számukra drága Erste és OTP ATM-eket.

A hazai, összesen 5342 darabos ATM állományból az OTP 1839, míg az Erste 457 ATM-et üzemeltet a Magyar Nemzeti Bank ATM keresője szerint.

Ha később más bankok is bevezetnek hasonló díjakat, úgy célszerű lesz azokat is kerülniük a finteches ügyfeleknek, a szakértő szerint azonban még jobb, ha a készpénzfelvételt inkább ingyenes átutalásokkal, illetve kártyás fizetésekkel helyettesítik.

Ha viszont valaki mindenképpen a készpénzfelvételnél maradna, akkor létezik számára kedvezőbb megoldás idehaza is. A Revolut, a Wise és a hazai törvényes ingyenes készpénzfelvétel mellett például elérhető egy cash-back nevű készpénzátvétel is az erre szerződött kereskedőknél. Erre eddig nagyon csekély számú kereskedő szerződött.

Gergely Péter szerint a Revolut és a Wise megjelenésének a hatására történhetett az is, hogy számos magyarországi bank kedvezményes árfolyamon váltja a devizát és az, hogy a bankok úgymond felvették a kesztyűt, a magyar ügyfelek javára válik, hiszen nő a verseny, egyre több a kedvező opció, a készpénzfelvételben azonban a Revoluttal való versengést itthon nehezíti a pénzügyi tranzakciós illeték.

A bankoknak ugyanis a törvényileg kötelező ingyenes készpénzfelvétel után is be kell fizetniük 0,9 százalékot az államkasszába – emlékeztet rá írásában a telex.hu portál.

Csányi Péter, az OTP új vezérigazgatója szerint nem fair, hogy a Revolut nem fizet adókat

Csányi Péter az OTP új vezetője április végén az InfoRádió Aréna című műsorában a Revolut szolgáltatásait említve kiemelte: nem tartja fairnek azt, hogy egy 1,7 milliós ügyfélbázissal rendelkező külföldi szolgáltató teljesen más teherrel szembesül.

„Nem fizet tranzakciós illetéket, elmondásuk alapján fizet, de azért a számok alapján nem ezt látjuk. Nagy valószínűséggel a saját ügyfeleik közötti tranzakciókért nem fizetnek, nem fizetnek bankadót, nem fizetnek extraprofitadót, nem vonatkozik rájuk a kamatsapka, ugyan nem nyújtanak hitelt, de a mi eredményünket ez csökkenti, tehát versenyhátrányba hoz minket” – sorolta Csányi Péter.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Soós Lajos)