Újabb borvidékeken jelent meg a fertőzés, amely kivégezheti a magyar szőlőtermést

Újabb több vármegyékben és borvidékeken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát. Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen – közölte a hivatal még szerdán az MTI-vel.

A minap hosszú cikkben jártuk körül azt a kérdést, hogy vészesen terjed az aranyszínű sárgaság nevű fitoplazmás szőlőbetegség, amely az egész magyar borágazatot veszélybe sodorhatja. A kórokozót az amerikai szőlőkabóca terjeszti, és a fertőzést már szinte az összes hazai borvidéken azonosították. A borászat és a szőlőtermesztés jövőjéről Tarsoly Róbert szőlész-borászt, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét kérdeztük.

Mostanra a fertőzés újabb területeken is megjelent. A Nébih közlése szerint Bodrogkeresztúr térségében (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tokaji borvidék) lakossági bejelentésre, míg Abasár községben (Heves vármegye, Mátrai borvidék) az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket.

A vármegyei növényvédelmi felügyelők mindkét helyszínen mintát vettek, végül a Nébih laboratóriuma igazolta a kórokozó jelenlétét.

A betegség megerősítéséhez és a szükséges növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendeléséhez az előszűrés céljából kihelyezett Nébih mobil laborautó helyszíni mérései is hozzájárultak – ismertette az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.

Az illetékes kormányhivatalok szakemberei a fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelik a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Az 1 kilométeres sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú pufferzóna kijelölése már megkezdődött – közölte a Nébih.

Hangsúlyozták: a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni országos szintű védekezésben kiemelten fontos a fertőzött ültetvények gyors felderítése.

A hatóság felhívja a szőlőtermesztők és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék az illetékes hatóságoknak, a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek. A lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, mert az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését, és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását – hívták fel a figyelmet a közleményben.

Sárga festékkel megjelölt szőlőkaró a beteg, kivágásra ítélt tőke mellett Badacsonytördemicnél 2016. november 16-án, amikor a teljes Badacsony-hegy zárlatát rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a szőlő aranyszínű sárgaság betegség miatt. MTI Fotó: Varga György.